El juez Rosenkrantz pasó por Córdoba: “los argentinos debemos confiar más en nuestro Derecho”

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, pasó por Córdoba y dejó una fuerte definición sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. Durante una conferencia realizada en el Colegio de Abogados de Córdoba, el magistrado sostuvo que “los argentinos debemos confiar más en nuestro Derecho” y cuestionó la tendencia de parte del Poder Judicial a fundamentar decisiones locales con jurisprudencia extranjera.

La actividad se desarrolló en el marco de la Diplomatura en Litigios Constitucionales 2026 y reunió a jueces, funcionarios judiciales, abogados, académicos y estudiantes. Allí, Rosenkrantz expuso sobre el rol de los precedentes, los límites de la interpretación judicial y la necesidad de fortalecer una tradición jurídica argentina con mayor previsibilidad institucional. “Argentina es un país que se conoce poco jurídicamente hablando”, afirmó el integrante del máximo tribunal, quien además advirtió sobre el riesgo de que los jueces “tomen el Derecho en sus propias manos” cuando deciden apartarse de fallos anteriores solamente por diferencias interpretativas.

Precedentes y seguridad jurídica

Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo vinculado al valor de los precedentes judiciales como garantía de coherencia y estabilidad institucional. Para Rosenkrantz, las decisiones anteriores no deben funcionar únicamente como antecedentes de consulta, sino también como límites concretos para evitar arbitrariedades dentro del sistema judicial.

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“Los precedentes esperan que los honremos, aun cuando creamos que están equivocados”, sostuvo. A partir de esa definición, el juez planteó la necesidad de discutir con mayor profundidad cuándo corresponde modificar criterios previos y cuándo hacerlo termina debilitando la seguridad jurídica. “La Corte todavía no desarrolló una teoría del error”, señaló durante la conferencia.

La intervención de Rosenkrantz volvió a poner sobre la mesa un debate histórico dentro del Derecho argentino: hasta qué punto los jueces deben respetar los antecedentes de la Corte y cuánto margen tienen para reinterpretar normas o modificar doctrinas ya establecidas.

Críticas a la jurisprudencia extranjera

El magistrado también cuestionó la utilización frecuente de fallos internacionales o extranjeros para fundamentar decisiones locales. Según planteó, esa práctica puede terminar erosionando la confianza en el propio sistema jurídico argentino. Rosenkrantz reclamó además una mayor producción de investigaciones empíricas sobre el funcionamiento real de la Justicia argentina y sostuvo que las universidades deberían contar con más herramientas para estudiar las prácticas judiciales del país.

Hacia el final de la exposición, el ministro vinculó el respeto por los precedentes con el fortalecimiento democrático y la necesidad de sostener reglas estables para la sociedad. En un contexto político y judicial atravesado por discusiones sobre el rol de la Corte Suprema, sus declaraciones volvieron a instalar el debate sobre los límites de la interpretación judicial y la construcción de seguridad jurídica en la Argentina.

La diplomatura fue organizada conjuntamente por el Colegio de Abogados de Córdoba, la Facultad de Derecho de la UNC y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba.