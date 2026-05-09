Stefanía Lucero, la jugadora trans que convirtió a un pequeño pueblo cordobés en una revelación nacional

En el mapa deportivo argentino, James Craik aparece como una pequeña localidad cordobesa atravesada por la tranquilidad del interior. Sin embargo, desde hace algunos meses, ese pueblo de apenas 6 mil habitantes empezó a hacerse visible en el escenario nacional del básquet femenino gracias a una figura que rompió moldes, atravesó prejuicios y se convirtió en una de las grandes historias deportivas del año: Stefanía Lucero.

La jugadora tucumana, de 32 años, lidera la histórica campaña de Chañares en la Liga Femenina de Básquet y atraviesa el mejor momento estadístico de su carrera. Con promedios cercanos a los 20 puntos por partido, más de 9 rebotes y números que la ubican entre las mejores del torneo, Lucero se transformó no sólo en la principal figura del equipo cordobés, sino también en una referencia dentro de un deporte que todavía discute inclusión, diversidad y representación.

La historia deportiva de Lucero tiene además una dimensión simbólica: hace menos de cuatro años se convirtió en la primera mujer trans en competir oficialmente en la Liga Femenina de Básquet de Argentina. Desde entonces, su carrera quedó atravesada tanto por el reconocimiento deportivo como por debates públicos y ataques en redes sociales.

James Craik y el fenómeno Chañares

Lo que sucede en Chañares también explica parte del fenómeno. El club cordobés logró consolidarse como una de las revelaciones de la temporada y se posicionó entre los mejores equipos de la Conferencia Norte. En ese crecimiento, Lucero aparece como líder deportiva y emocional de un plantel que convirtió al básquet femenino en tema cotidiano dentro de una localidad acostumbrada a otras dinámicas deportivas. “Formamos un grupo hermoso, una hermandad, no hay envidias”, contó Lucero a Clarín al describir el clima interno del equipo.

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En Córdoba, donde el crecimiento del deporte femenino viene acelerándose en disciplinas como fútbol, hockey y básquet, la aparición de historias como la de Lucero también expone cambios culturales más amplios. La provincia ya había mostrado procesos similares en el fútbol femenino con clubes como Belgrano y Talleres, que lograron consolidarse en competencias nacionales y ampliar la visibilidad del deporte practicado por mujeres.

Entre el deporte y el debate social

La figura de Lucero quedó inevitablemente ligada a discusiones sobre inclusión y participación trans en el deporte profesional. Mientras algunos sectores cuestionan este tipo de incorporaciones, otros remarcan que su presencia representa un avance en términos de derechos y diversidad dentro del deporte argentino.

Lejos de esa discusión política o ideológica, en James Craik el fenómeno parece tener otra dimensión. Allí, la pivot se convirtió en una referente deportiva capaz de movilizar a un pueblo entero alrededor del básquet femenino. La campaña de Chañares logró que una localidad del interior cordobés aparezca en medios nacionales y que cientos de personas comiencen a seguir un torneo históricamente relegado dentro del deporte argentino.

El caso también refleja otra transformación silenciosa: el crecimiento de la Liga Femenina como espacio de desarrollo deportivo y profesionalización. Aunque todavía lejos de la estructura económica y mediática del básquet masculino, el torneo comenzó a ganar visibilidad y competitividad en distintas provincias.

En ese contexto, la historia de Stefanía Lucero terminó desbordando las estadísticas. Su presencia en la elite del básquet argentino se convirtió en un símbolo deportivo, cultural y social que hoy excede ampliamente los límites de una cancha.