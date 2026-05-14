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CYBERTRUCK

Habló el diputado dueño de la Tesla: "Entiendo que es polémico pero es lo que cuestan dos camionetas de sindicalistas"

Manuel Quintar dialogó en exclusiva con Perfil Córdoba. Aseguró que el vehículo costó 126 mil dólares y que estará en su próxima declaración jurada. Además señaló que no hubo polémicas con la grúa sino que sirvió para "llevar el vehículo a su casa en Jujuy". El legislador se encuentra en Córdoba donde participa de un Congreso de Salud.

Tesla Quintar
TESLA. Quintar comentó que la grúa era parte del plan para llevarla a su casa en Jujuy. | .
Ariel Bogdanov
Ariel Bogdanov

El diputado jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, defendió la adquisición de su Tesla Cybertruck, luego de la polémica generada luego de que el vehículo apareciera en la playa de la Cámara de Diputados. En diálogo exclusivo con Perfil Córdoba, el legislador y empresario de la salud intentó desactivar las suspicacias sobre su patrimonio y la logística de una pick-up que se convirtió en el centro de todas las miradas."No sorprende tanto la repercusión. Es un video muy polémico tanto por su diseño por lo que significa el cambio histórico de la electromovilidad", comenzó el diálogo.

"Cuando uno compra algo, lo declara el año que viene. El vehículo estará en mi declaración jurada de 2026. Está a nombre mío, lo importé yo y pagué todos los derechos de aduana. Está todo justificado, hay que tener paciencia", explicó. Y agregó: "Me costó 126 mil dólares es lo que cuestan dos camionetas de las que usan los sindicalistas".

El diputado también respondió sobre el origen de los fondos: "Trabajo desde los 13 años. Tengo mi estudio jurídico hace 21 años y mi empresa familiar existe hace más de 30. Si después de tanto trabajo uno no puede comprarse algo que le guste...", reflexionó.

Quintar en Córdoba

Mientras el vehículo ya viaja rumbo al norte, queda flotando la pregunta sobre los límites de la visibilidad en la función pública. Para el legislador jujeño, no se trata de "refregar nada", sino de un gusto personal costeado por su actividad privada, la misma que lo trajo a Córdoba para debatir el futuro de la salud.

Su paso por la capital cordobesa no fue casual. Quintar, quien posee una larga trayectoria en la gestión de clínicas privadas en su provincia natal, asistió al Congreso Internacional de Salud, donde este viernes intercambiará visiones sobre la actualidad del sector.

La inflación en Córdoba fue de 2,9% en abril, apenas menor que marzo y en sintonía con el Indec

Grúa y vuelta a Jujuy

Respecto a las imágenes de la Cybertruck sobre una grúa, el diputado aclaró que no se trató de una infracción: "No me da la batería para ir hasta Jujuy, por eso la grúa. La cargamos para enviarla a mi casa", completó.

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