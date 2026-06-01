El Gobierno oficializó puntos clave de la reforma laboral

Este lunes 1 de junio, el Gobierno oficializó puntos centrales de la reforma laboral que fue aprobada en marzo de este año a partir de la Ley de Modernización Laboral. En esta ocasión, se brindaron precisiones sobre la registración del empleo, recibos de sueldo, licencias médicas, acuerdos de desvinculación y el inicio de trámites jubilatorios.

A través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo comunicó la norma y brindó detalles sobre el alcance y la aplicación de distintos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

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