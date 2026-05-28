Vuelta atrás con la reforma laboral: “Esto habla de la falta de análisis y consistencia técnica al momento de tomar una decisión”

El abogado previsionalista, Juan Carlos Juárez, en comunicación con Canal E, analizó las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Argentina y puso el foco en la reforma laboral impulsada por el Gobierno, especialmente en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Juan Carlos Juárez explicó que el objetivo del Gobierno con la reforma laboral era “reducir el costo laboral”. Según detalló, para avanzar en esa dirección “tomó una decisión modificando el contexto general de la Ley de Contrato de Trabajo, haciendo mucho más flexible la protección del derecho del trabajo con los propios trabajadores”.

Cuál es el detrás de la creación del FAL

Asimismo, señaló que el punto más conflictivo fue la creación del FAL para afrontar indemnizaciones por despido. “Decidió reducir el 3% de los aportes patronales destinados al pago de jubilaciones e intenciones para derivarlos de manera directa a la creación del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral”, afirmó.

Sin embargo, Juárez explicó que el propio FMI cuestionó el esquema por el impacto fiscal que podría generar. “El propio Fondo Monetario Internacional, en el último informe, le dice, atención, no vamos a tener superávit fiscal cuando ustedes están generando un agujero en el financiamiento del sistema previsional argentino de más de 3.000 millones de dólares por año”, sostuvo.

Cómo reaccionó Luis Caputo a las exigencias del FMI

A su vez, remarcó que el costo del fondo equivaldría a “casi el 0.7% del PBI anual” y reveló que el Gobierno decidió frenar su implementación: “¿Qué hace el ministro Caputo? Sale corriendo y dice, no vamos a normatizar, no vamos a reglamentar la aplicación del FAL ni la creación de ese fondo de capitales que pretendía el Gobierno”.

En ese contexto, el entrevistado criticó la falta de planificación oficial. “Esto habla de la precariedad, de la falta de análisis y de consistencia técnica al momento de tomar una decisión”, expresó.

También cuestionó el modelo de ajuste fiscal aplicado por la administración nacional. “El ajuste está basado, y lo vemos, con los sectores de ingreso fijo, con los sectores que tienen mayor vulnerabilidad”, aseguró.