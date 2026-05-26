La causa contra el periodista y exdiputado Claudio Morgado y su pareja, Vanesa Moreno, volvió a sumar novedades después de que en enero pasado la fiscal Paula Hertrig solicitara la elevación a juicio en su contra por "estafas reiteradas". Ahora, la Justicia le pidió al Cuerpo Técnico Forense que realice una nueva pericia psiquiátrica a la mujer, quien padece bipolaridad, para determinar si al momento de los hechos tenía la capacidad de comprender sus actos.

La titular de la Unidad Funcional del Distrito Boulogne - Villa Adelina dio por cerrada la etapa de instrucción a principios de este año y formalizó la acusación contra Moreno como autora material de las presuntas estafas, y a Morgado como partícipe necesario. Acorde a su requerimiento, los hechos ocurrieron a partir de marzo de 2024, cuando se les ofrecieron a conocidos y compañeros de trabajo del conductor ropa y productos de tecnología a precios bajos, pero estos jamás se entregaban.

Claudio Morgado y su pareja quedaron a un paso del juicio oral en la causa por estafas reiteradas

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Cuando se conocieron las denuncias, el también expresidente del disuelto INADI sostuvo su inocencia, explicó que "Vanesa atravesaba un complejo cuadro de salud mental" y que ya había estado involucrada en hechos similares por esta condición. Moreno fue sometida a una pericia psiquiátrica el 6 de mayo de 2025, la cual confirmó que era "imputable". Sin embargo, el contrainforme de un perito contratado por la defensa de Morgado puso en jaque el estudio oficial al señalar errores técnicos y omisiones.

Por este motivo, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó rehacer el examen en el marco de la instrucción suplementaria para saber si la imputada tenía o no la capacidad de discernir el significado de sus actos en ese momento. "Hay 120 días para hacer uno nuevo, el primero que le hicieron no contempló el certificado de discapacidad que ella tiene", indicó el exconductor de Televisión Registrada a PERFIL.

"Cuando asistió para someterse a la pericia entendía perfectamente lo que le estaban diciendo y lo que estaba haciendo. Y lógico, si cuando le hicieron el estudio ya había pasado más de un año y medio del episodio que derivó en su internación. O sea, omitieron que hubo un tratamiento de un año y medio con un psiquiatra, un psicólogo, asistiendo a un centro de día y con medicación crónica", agregó.

Claudio Morgado, exconductor televisivo y exdiputado nacional.

En esta causa, Morgado es representado por el estudio del abogado Fernando Burlando. El informe que evaluó la pericia oficial estuvo a cargo del psiquiatra forense Rafael Herrera Milano, médico legista que ha participado en casos de impacto mediático como la causa Cuadernos y la disputa legal entre el expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez por su hijo Francisco, entre otros.

El documento señala que Moreno tiene "trastorno afectivo bipolar" y contaba con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) desde antes del estudio: "El CUD implica jurídicamente que padece una enfermedad mental crónica, severa y persistente; afectación funcional relevante con repercusión directa sobre el juicio, autonomía, toma de decisiones y control de impulsos; y necesidad de supervisión, acompañamiento y medicación permanente".

Además, relata que el certificado fue emitido en enero de 2025, meses antes de la pericia, y actualizado hasta 2030. También, critica la validez técnico-científica de la misma por estar basada en los criterios del DSM-4º edición (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) en lugar de la 5º edición (en vigencia desde 2013), que amplía parámetros sobre juicio y autodeterminación y reconociendo episodios mixtos, entre otras cuestiones.

En 2024, tras las denuncias en contra de ambos, el exlegislador nacional dijo que por estos episodios su pareja debió internarse en una clínica de salud mental en la localidad de Sarandí. Por otro lado, Morgado contó a este medio que demandó a periodistas del noticiero Telenoche por un informe del año 2022 en el que se entrevistó a distintos damnificados que relataron cómo habrían sido estafados por la pareja.

"A una de estas señora, Alejandra Pitano, le devolví toda la plata pero me pidió más dinero para que no saliera el informe; le hice juicio por extorsión y se lo gané en dos instancias. Ahora, estamos en el tramo final, por ir a juicio con Artear por injurias y calumnias", aseguró.

Las denuncias contra Morgado y Moreno

La acusación contra el actor y periodista y su mujer por los hechos de 2024 sostiene que las víctimas, "creyendo en el error motivado por el engaño típico desplegado, efectuaron la correspondiente disposición patrimonial”. Sobre el perjuicio económico, detalla que la productora Bárbara García abonó unos $435.000 en distintas transferencias, mientras que Delfina Rogers entregó unos $2.270.000 por indumentaria y productos de tecnología que jamás recibieron.

"La mercadería no existió y en consecuencia nunca fue entregada, desvaneciéndose de este modo la puesta en escena articulada por los imputados, generando con su ilícito accionar un detrimento patrimonial”, continúa el escrito.

“Ella prometía traer estos artículos del exterior a precios muy por debajo a los del mercado. Confié en ellos porque él era mi compañero de trabajo, incluso recomendé a familiares y amigos míos”, contó García sobre la denuncia. En sus redes sociales, la periodista se anticipó en ese entonces a lo que luego Morgado contaría: "No solamente fui estafada yo, sino gente en nombre mío; Morgado dice que no sabía nada, que su mujer es una psicótica. Por los antecedentes que estuvimos buscando, son dos delincuentes".

Claudio Morgado y Bárbara García.

Entre otros testimonios incorporados se encuentra el de la periodista de investigación y escritora Ivy Cangaro, que señaló que fue víctima de un "sistema de engaños" basado en la venta de productos que nunca llegaban. También sostuvo que Moreno le dijo que ofrecía estos productos ya que había padecido leucemia y en ese momento necesitaba "juntar dinero" porque había sufrido una recaída.

Otra de las perjudicadas fue la baterista Andrea Álvarez, exintegrante de Viuda e hijas de Roque Enroll y colaboradora de Soda Stereo, que denunció a través de su cuenta en la plataforma X que nunca le habrían devuelto los 1.800 dólares que le transfirió por dos computadoras. "Comenzó a ponerme una excusa diaria; el modus operandi era usarlo a él de garantía", expresó.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, que representa a García, señaló que la perito oficial Roxana Lugarini ratificó la imputabilidad de Moreno y que la fiscal Hertrig consideró cerrada la instrucción. "Tienen un tendal de estafas, no solo estas. La modalidad consistía en que él presentaba a la esposa contando que es artista plástica y ella decía que conseguía mercadería porque familiares suyos trabajaban en una empresa conocida. No habían ido a juicio porque se llegaba a un acuerdo económico, pero esta vez no se quiso llegar a un acuerdo", afirmó recientemente en el podcast Código Abierto.

FP/AF