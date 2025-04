La última ficha judicial que se juega Alberto Fernández en la causa contra Fabiola Yáñez

El ex presidente Alberto Fernández está a un paso de ser enviado a juicio oral, luego de que la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento en la causa por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez. En esa línea, el exmandatario espera una definición acerca del pedido que hizo para que se le realice una pericia psiquiátrica a su ex pareja y madre de su hijo menor, Francisco, en un expediente que se desprende del caso por "violencia física y psicológica" en su contra.

Este martes, Fernández quedó con procesamiento confirmado por "lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas". Sin embargo, el exjefe de Estado presentó hace varios meses certificados médicos psiquiátricos de Yáñez del año 2016 en adelante, incluyendo aquellos sobre el tratamiento que se realizó en INECO (Instituto de Neurología Cognitiva).

Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez, ex primera dama

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, el periodista Diego Estéves había revelado que días atrás el ex presidente designó como perito de parte a Rafael Herrera Milano, uno de los psiquiatras y médicos legistas más destacados del país, que ha participado en causas de gran impacto a nivel nacional e internacional.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio la información con respecto a la causa en la que Fernández se presentó como querellante, con el patrocinio de su abogada, la Dra. Silvina Carreira, ya que acusa a quien fue su pareja de supuestamente negarle el vínculo con su hijo, con quien vive en la ciudad de Madrid.

También se solicitó que en caso de que no se lleve adelante el examen, “valgan los certificados que se presentaron” para contestar los diferentes puntos de pericia, donde se intenta establecer si la ex primera dama tendría o no algún padecimiento psiquiátrico o ciertos problemas de alcoholismo, tal como sostuvo Fernández este miércoles en una entrevista con radio Splendid AM 990.

Según comentó el periodista de Radio Mitre, los abogados quieren saber “si se presenta o padece patología psiquiátrica o trastornos de personalidad, entendidos como tales, cualquier síndrome calificado por la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Psiquiátrica Americana”.

Entre ellos, se solicita que "se establezca el diagnóstico" de Yáñez, se informe "medicación y cantidades que se encuentra tomando", se indique si "presenta indicios de consumo problemático de alcohol u otras sustancias que puedan afectar su conducta, juicio y capacidad mental" y si "se encuentra en tratamiento y en caso afirmativo, qué tipo de tratamiento profesional y frecuencia".

Aunque estaba próxima a realizarse, finalmente la pericia se suspendió debido a una apelación que hicieron los abogados de la ex primera dama, al considerar que este tipo de estudios psicológicos y psiquiátricos "deben ser desestimados, al igual que otras que tiendan a extraer conclusiones respecto a cuestiones absolutamente incompatibles con el juez que interviene" por problemas de jurisdicción en el lugar donde se presentó la denuncia.

Asimismo, dijeron que Yáñez "no presenta ningún tipo de problema en que Fernández pueda ver a su hijo de manera virtual" o incluso cuando decida salir del país y viaje a la capital española, ya que el exmandatario "no tiene ninguna restricción a tal efecto y cuenta con todos los recursos necesarios", negando el impedimento de contacto. Por último, sostuvieron que "ordenar pericias psicológicas a una mujer como Fabiola Yánez, además de ser inconstitucional, constituye una revictimización en un contexto de violencia institucional y de género".

El ex presidente Alberto Fernandez y la exprimera Dama, Fabiola Yañez.

La expectativa del ex presidente se da porque, según las fuentes consultadas, "está jugando fuerte": "Si la justicia avala que ella tiene un problema psiquiátrico por el cual no podría hacerse cargo de su hijo, podría ser un efecto dominó sobre la causa penal por amenaza y lesiones que inició Fabiola", afirmaron.

En el primer escrito que aportó al expediente, la periodista y actriz habló de las infidelidades de su ex pareja y las relacionó con su tratamiento en INECO. “Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice 'me acaba de escribir Alberto'. Primero le mandó un punto, y luego le dijo: 'te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos'. Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y el me decía que estaba loca, que eran pavadas".

En ese sentido, señaló que se atendió por profesionales de ese instituto antes de sumarse a un grupo de ayuda. “Tenían una patología que nada tenía que ver conmigo, yo solo quería ir a decir lo que vivía por este hombre”, contó durante una de las audiencias.

"Denuncié a Fabiola por falso testimonio agravado"

Durante la entrevista con Radio Splendid, Fernández se defendió de la denuncia por violencia de género y aseguró que la foto con un ojo hinchado que presentó Fabiola “es falsa” y que "nunca existió" un golpe de él hacia ella. "Es una ingrata", señaló al decir que el moretón se debió a una "inyección de la esteticista" y comentó que las amigas de ella le habrían dicho que se sacaba fotos "que dijo que después iba a usar".

El exjefe de Estado, que gobernó el país en medio de la pandemia de coronavirus, dijo que Yañez “tiene problemas de salud muy serios que en buena medida dan explicación de todo esto” y aseguró que “si uno lee su historia clínica se explican muchas cosas”. Además, agregó que tiene presentadas denuncias "por falso testimonio" contra ella.

“No tengo interés en que mi hijo deje de estar con su mamá, pero me preocupa el estado de ella. Hay un tema de protección del niño que a mí me preocupa, hay gente de España que cuenta cómo la ven a ella por las noches”, remarcó, insistiendo en un supuesto mal estado de salud de Yáñez. Por último, acusó a su ex mujer de habler “cortado todo vínculo con Francisco" por lo que debió denunciarla, según manifestó y cerró contando que la última vez que habló por teléfono con él “fue el 11 de abril para su cumpleaños”.

FP / Gi