La ex primera dama Fabiola Yáñez lanzó duras acusaciones contra el expresidente Alberto Fernández, a quien calificó de "narcisista y psicópata", y lo responsabilizó por la organización de la polémica fiesta de Olivos, celebrada durante la estricta cuarentena por la pandemia de Covid-19. Además, aseguró que, aunque Fernández es "manipulador", durante su gobierno fue Cristina Kirchner quien "lo manejaba a su antojo".

Yáñez comenzó hablando abiertamente sobre su relación de pareja con el exmandatario y aseguró que "vive en su propio mundo, donde él es el centro de todo". Además, lo describió como alguien carente de bondad. "Es alguien que manipula a las personas a su alrededor, que se cree superior y no tiene empatía por los demás. Es difícil convivir con alguien así", sostuvo en declaraciones con La Nación.

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista fue cuando la ex primera dama puso en duda la coherencia entre el nivel de vida de Fernández y sus ingresos oficiales. "No entiendo cómo alguien con su sueldo puede vivir como vive", sostuvo, y destacó que "su patrimonio está bastante flojo de papeles. Hay muchas cosas que no cuadran". Además, agregó: "Vivía en una casa enorme, viajaba constantemente, tenía lujos que no se condicen con lo que declaraba. Siempre me pregunté de dónde salía el dinero".



Fabiola Yáñez no dudó en revelar detalles sobre la fiesta de Olivos, el evento que se convirtió en un escándalo durante la cuarentena por el COVID-19. Según su versión, la responsabilidad fue enteramente del expresidente: "La fiesta la organizó él. Yo fui la chiva expiatoria, pero él estuvo allí desde el principio. El kirchnerismo me echó toda la culpa para protegerlo".

Además, explicó cómo, después del escándalo, Fernández intentó distanciarse de ella públicamente. "Me dejó sola frente a la tormenta. No tuvo el valor de asumir su responsabilidad", relató, enfatizando en que el kirchnerismo utilizó el escándalo para proteger la imagen de Alberto, dejándola a ella en una posición comprometida de cara al ojo público.

La ex primera dama tampoco ahorró críticas hacia Cristina Kirchner, a quien definió como una figura dominante dentro del gobierno: "Cristina lo manejaba a su antojo. Alberto no tenía la fuerza para enfrentarla, se dejaba manipular. Ella es una mujer fría y calculadora, que solo piensa en el poder". También afirmó que la exvicepresidenta nunca la quiso en su rol: "Cristina nunca me aceptó. Me veía como una intrusa, alguien que no merecía estar allí".

Yáñez también abordó el tema de la comunicación política del anterior gobierno, haciendo alusión a Enrique "Pepe" Albistur, quien fue secretario de Medios durante esa épcoa. Según la ex primera dama, Albistur era un hombre de confianza para Fernández, pero también un operador clave de Cristina Kirchner, lo que mostraba cómo todo dentro del gobierno estaba manipulado desde las altas esferas.

Finalmente, la entrevista cerró con un mensaje tajante de la ex primera dama sobre Fernández: "Alberto no es quien dice ser. Detrás de esa imagen de hombre sencillo y honesto, hay alguien que manipula y engaña. La gente merece saber la verdad".

