La nueva vida de Fabiola Yáñez en España: trabajo en medios, resiliencia y lejos de la política

Tras meses de escándalos y denuncias por violencia de género contra Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yáñez se animó a dar un giro a su vida en España. Se sumará como colaboradora de OK Diario, un medio digital español de tendencia conservadora. Allí tendrá su propia sección titulada “Secretos de una ex primera dama”, centrada en moda, belleza y lifestyle.

El anuncio marca su primer empleo público en más de un año, desde que se radicó en Madrid junto a su hijo Francisco y su madre, Miriam Yáñez Verdugo. Mientras su ex pareja enfrenta un proceso judicial en Argentina, ella busca consolidar su nueva vida profesional en los medios de comunicación.

Un nuevo comienzo en los medios españoles

La incorporación de Fabiola Yáñez a OK Diario fue confirmada tanto por el medio dirigido por Eduardo Inda como por su entorno. La sección estará enfocada en contenidos audiovisuales sobre moda y estilo de vida, sin tocar temas políticos ni su relación con el expresidente argentino.

“Será una colaboración de una persona que sabe muchísimo de moda, que recorrió el mundo y ha conocido a los diseñadores de mayor prestigio”, señalaron desde el medio a La Nación. También enfatizaron que no hablará de política ni de su relación con Fernández.

Su vínculo con OK Diario comenzó en diciembre de 2024, cuando fue entrevistada en plena controversia por las imágenes que la mostraban con hematomas en el rostro, prueba clave en su denuncia por violencia de género. Poco después, asistió a una jornada jurídica en Marbella organizada por el medio, lo que allanó el camino para esta nueva relación laboral.

La ex primera dama insinuó su llegada a OK Diario cuando, en su cuenta de Instagram, publicó imágenes de aquel evento. Desde entonces, el proyecto avanzó y, aunque el contrato aún no está firmado oficialmente, en el medio lo dan por hecho.

Aunque en Argentina se la vinculó con el kirchnerismo por su rol como primera dama, desde OK Diario aseguran que en España no es percibida como una figura política. “Para nuestros lectores, no está asociada al kirchnerismo. De hecho, ha renegado bastante sobre las adscripciones políticas de Fernández”, señalaron.

Trabajo, acuerdo económico con Alberto Fernández y la vida en Madrid

Desde su círculo más cercano aseguran que este no es su primer empleo en España. Aseguran que antes trabajó en una empresa de organización de eventos, aunque no revelaron el nombre. Sin embargo, la necesidad de encontrar un ingreso estable es evidente, ya que los 3.500 euros mensuales que recibe desde Buenos Aires no son suficientes para mantener su nivel de vida en Madrid.

Este dinero proviene de la pensión de expresidente que cobra Alberto Fernández y que la justicia argentina embargó parcialmente para la manutención de su hijo Francisco. Como resultado de su situación económica, Yáñez tuvo que mudarse tres veces desde que llegó a España.

La escolarización de Francisco, que asiste a un colegio bilingüe privado en Madrid, también ha sido un factor determinante en la organización de su nueva vida. La ex primera dama recientemente obtuvo la residencia española por “habilidades especiales”, lo que le otorga mayor estabilidad en el país.

La causa contra Alberto Fernández y su impacto en la vida de Yáñez

El anuncio de su nuevo trabajo coincide con un revés judicial para Alberto Fernández. Hace algunas semanas, el juez Julián Ercolini lo procesó por lesiones leves agravadas, lesiones graves y amenazas coactivas, además de imponerle un embargo de 10 millones de pesos.

Mientras Fernández enfrenta su situación judicial en Argentina, Yáñez intentó mantenerse fuera del foco mediático en Madrid. Sin embargo, su situación fue objeto de controversia, especialmente tras la difusión de un video de Año Nuevo, donde se la vio celebrando en un restaurante sin su custodia oficial.

Poco después, Javier Milei ordenó una revisión del gasto en seguridad de la ex primera dama, lo que llevó a que renunciara voluntariamente a su custodia policial en enero de 2025. Desde entonces, se mueve sin escoltas y ha cambiado su residencia a un departamento más grande, pero menos céntrico en Madrid.

Sin custodia oficial ni auto de suscripción, Yáñez ahora se moviliza en un Mercedes Benz alquilado. Sus días en Madrid transcurren entre la rutina de su hijo, las reuniones de trabajo y los ajustes a su nueva vida lejos de Argentina.

