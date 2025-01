Pepe Albistur dijo que su amigo Alberto Fernández es "inocente" y está viviendo "una pesadilla"

El empresario peronista Enrique "Pepe" Albistur dijo que su amigo Alberto Fernández es "inocente" de las acusaciones por violencia de género contra su ex pareja y que el ex presidente de la Nación está viviendo "una pesadilla" desde que se abrió la causa.

"Lo que le está pasando a Alberto es una pesadilla. Está claro que hay una situación que se tiene que comprobar en la Justicia. Yo creo que él es inocente, totalmente", dijo Albistur en una entrevista con el diario La Nación desde la localidad bonaerense de Cariló, donde pasa sus vacaciones con su esposa, Victoria Tolosa Paz.

"Creo que es inocente porque yo no solo conozco a Alberto en pareja con Fabiola sino con sus otras dos mujeres. Nunca…", aseguró Albistur. "El que es golpeador es golpeador siempre. Yo lo que si te puedo asegurar, más allá de la amistad que podamos tener, es que él es inocente. Y lo va a comprobar ante la Justicia".

Manuel Adorni volvió a chicanear a "Pepe" Albistur con una imagen de Javier Milei comiendo pochoclos

Un año atrás, el empresario y ex funcionario del gobierno kirchnerista había vaticinado que el gobierno de Javier Milei caería en tres meses, lo que le valió el repudio de La Libertad Avanza. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó entonces a Albistur como "golpista de reposera".

Rememorando esas polémicas declaraciones, Albistur dijo ahora: "Es realmente una sorpresa cómo un chiste de playa, hecho de un grupo de WhatsApp, le preocupa tanto al Gobierno". "Así como me ponen como cadáver comiendo pochoclos, también me ponen como un gordo que come pochoclos. Yo comí pochoclos todo el año y creo que he bajado cuatro kilos. No nos quedemos sin pochoclo", ironizó.

El empresario también agregó en la entrevista con La Nación que "sería terrible" que Milei "no terminara su mandato". "Lo eligió la gente. Que le vaya bien depende solo de él, más allá de lo que pensemos nosotros. Si él hace bien las cosas, si en la segunda etapa se da cuenta que la gente está muy angustiada, que la está pasando mal", cuestionó.

