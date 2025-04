Tras ser procesado por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, Alberto Fernández podría ser enviado a juicio oral. También se confirmó un embargo de 10.000.000 de pesos sobre los bienes del exmandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

Fernández quedó con procesamiento confirmado por "lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas".

Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez, ex primera dama

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Denuncié a Fabiola Yañez por falso testimonio agravado. La madre de mi hijo es una ingrata", señaló el exmandatario en diálogo con Antonio Fernández Llorente por radio Splendid. Además, indicó: "Hay testigos que dicen que Fabiola se sacaba fotos, que decía que después las iba a usar. Estoy muy seguro de lo falso que es este tema". Y señaló: "Hay una pelea en la que no he tenido suerte para que escuchen el pedido de recusación a Julián Ercolini".

"Estoy muy seguro de lo falso que es todo y de la parcialidad del juez que interviene. Ayer me quedó un sabor amargo porque dos camaristas hicieron suyas las cosas que dijo Ercolini. Que es una mirada muy sesgada de lo que sucedió, pero me quedé tranquilo porque hubo un tercer juez que leyó la causa. Y que dice cosas muy graves sobre cómo se armó la causa. Hoy leía Clarín y veía que la periodista que escribió el artículo puso que había votado en contra el juez kirchnerista. Es un juez que no está jugando a favor mío. Dos veces me rechazó la recusación que le hice a Ercolini y entiendo que cuando leyó la causa se debe haber dado cuenta que cuando yo hablaba de la parcialidad de Ercolini tenía razón," dijo el expresidente.

Sobre el fallo de la Cámara

En la entrevista, Alberto Fernández sostuvo: "Ayer me quedó un sabor amargo porque dos camaristas hicieron suyas las cosas que dijo Ercolini. Que es una mirada muy sesgada de lo que sucedió, pero me quedé tranquilo porque hubo un tercer juez que leyó la causa. Y que dice cosas muy graves sobre cómo se armó la causa. Hoy leía Clarín y veía que la periodista que escribió el artículo puso que habìa votado en contra el juez kirchnerista. Es un juez que no está jugando a favor mío. Dos veces me rechazó la recusación que le hice a Ercolini y entiendo que cuando leyó la causa se debe haber dado cuenta que cuando yo hablaba de la parcialidad de Ercolini tenía razón.

La reaparición pública de Fabiola Yáñez: estrategia mediática

Los golpes que mostró Fabiola Yañez

Fernández luego afirmó: "Hace dos días denuncié por falso testimonio agravado a Fabiola Yañez. Esto está silenciado. Fabiola me hizo docenas de acusaciones y quedaron cuatro tiradas de los pelos. Hay testigos que dicen que Fabiola se caía, se lastimaba, se llenaba moretones por los golpes y se sacaba fotos diciendo que luego las iba a usar. Amigas de Fabiola decían esto. Como puede ser que no haya un renglón sobre eso. Yo nunca negué que esas lesiones hubieran existido, lo que negué es que las hubiera provocado yo. La lesión en el ojo claramente es el resultado de una intervención estética que ella siempre negó y que ahora quedó probada".

Fernández indicó que Yañez le hizo sentir a la gente que “detrás de todas las políticas de género que yo impulsé, en las que creo y que creo hay que profundizar, eran una pantomima mía, un acto de cinismo, para ponerme a mí en un lugar horrible, que es el lugar de un hombre que le pega a una mujer”.

La interna del peronismo

Por otro lado, el expresidente comentó que todos le dicen “le están haciendo a Kicillof lo que te hicieron a vos” y consideró que “pegarle a Kicillof es un suicidio” y que “tenemos que cuidarlo”. Luego de que Llorente señalara que “la sociedad cree que no hay peronismo sin Cristina (Kirchner)”, el ex mandatario indicó que “lo que habría que ver es a qué aspira el peronismo”.

Fernández también se refirió a la pandemia de Coronavirus y a “cómo cambió la cabeza de la gente" en ese momento. “El mundo cambió porque de repente apareció una plaga, un virus que era capaz de llevarse a todos, sin distinción” y la gente “se dio cuenta de lo injusto que es el mundo”. El exmandatario destacó que “nosotros somos uno de los pocos países que empezamos a vacunar con el primer mundo, con la Sputnik, que fue muy cuestionada y fue altamente efectiva”, por lo que “debemos estar muy agradecidos a Rusia”.

Los detalles de la resolución

Los hechos "sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández", advirtió Irurzun. "Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También, que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directas que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental", concluyó al confirmar el procesamiento.

Yañez "era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario", agrega la sentencia. En un contexto así, "por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando", advirtió el juez.

La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini con intervención de la fiscalía de Ramiro González. En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.

fl/ff