La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema de pagos correspondiente a la emisión del mes de junio de 2026 para los beneficiarios del sistema previsional. A través de un informe técnico de la Dirección General de Finanzas del organismo, las autoridades fijaron las fechas de inicio de las transferencias directas de fondos. La liquidación de este período presenta una característica particular, ya que incluye de manera unificada el pago de la primera cuota del Haber Anual Complementario (aguinaldo).

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El ordenamiento de los pagos se dispuso de manera escalonada mediante la conformación de veinte grupos de pago diferenciados, estructurados bajo el criterio de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares. El establecimiento de este cronograma anticipado busca organizar la atención en las entidades bancarias habilitadas y asegurar la disponibilidad de los recursos líquidos en las cuentas de la seguridad social de los beneficiarios.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

El primer bloque del cronograma general de la seguridad social está destinado de forma exclusiva a las Pensiones No Contributivas (PNC). La distribución de los fondos para este sector se realiza en cinco jornadas correlativas durante la apertura del mes, distribuyendo dos terminaciones de documento de identidad por cada día hábil asignado de la siguiente manera:

- Documentos terminados en 0 y 1: Perciben sus haberes a partir del día 8 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 2 y 3: Perciben sus haberes a partir del día 9 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 4 y 5: Perciben sus haberes a partir del día 10 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 6 y 7: Perciben sus haberes a partir del día 11 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9: Perciben sus haberes a partir del día 12 de junio de 2026.

Jubilados y pensionados del SIPA que no superan el primer intervalo de pago

El segundo tramo regulado por el organismo abarca a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales netos no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago, correspondiente a las jubilaciones mínimas. Para este universo, la liquidación de haberes y el medio aguinaldo se efectúa a razón de una única terminación de documento por jornada, con una interrupción por el fin de semana:

- Documentos terminados en 0: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 8 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 1: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 9 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 2: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 10 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 3: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 11 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 4: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 12 de junio de 2026.

Guía para consultar asignaciones en ANSES

- Documentos terminados en 5: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 16 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 6: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 17 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 7: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 18 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 8: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 19 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 9: Tienen la fecha de cobro asignada a partir del día 22 de junio de 2026.

Jubilados y pensionados del SIPA que superan la mínima

El último segmento del esquema técnico de la ANSES contempla a los beneficiarios del SIPA cuyas liquidaciones mensuales consolidadas superen el monto fijado para el primer intervalo de pago, reuniendo a las escalas de haberes más altos del sistema público. El cronograma de transferencias bancarias se ejecuta en la última semana del mes y vuelve a agrupar a dos números de documento por cada fecha del calendario:

- Documentos terminados en 0 y 1: Registran el inicio de pago a partir del día 23 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 2 y 3: Registran el inicio de pago a partir del día 24 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 4 y 5: Registran el inicio de pago a partir del día 25 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 6 y 7: Registran el inicio de pago a partir del día 26 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9: Registran el inicio de pago a partir del día 29 de junio de 2026.

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La disposición oficial firmada por la conducción del área de finanzas del organismo determinó además una fecha límite para la vigencia de los instrumentos de pago emitidos durante esta campaña previsional. El dictamen fijó el día 10 de julio de 2026 como el plazo de validez definitivo para todas las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y los Comprobantes de Pago correspondientes tanto al SIPA como a las Pensiones No Contributivas.

GZ