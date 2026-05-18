Jubilaciones: ¿en cuánto quedan en junio con la llegada del aguinaldo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el operativo de pago del medio aguinaldo correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

Según explicó oficialmente la ANSES, el cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados se realiza tomando como referencia el 50% del haber mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026.

En la práctica, el monto de junio suele convertirse en el más elevado del semestre debido a los incrementos otorgados por movilidad previsional y actualizaciones vinculadas a la inflación.

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Por ejemplo, si un jubilado cobra en junio un haber de $400.000, el medio aguinaldo rondará los $200.000, siempre que ese haya sido el ingreso mensual más alto del período.

No obstante, en mayo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 3,38%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibieron $‬463.174,10. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $‬463.174,10.‬ recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $345.221,87

Pensión Madre de 7 hijos: $463.174,10.​

En mayo, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 3,38%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $141.286‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $460.045, la Asignación Familiar por Hijo a $70.651 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $230.032.