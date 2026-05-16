Por primera vez en 339 años, el Monserrat tendrá una mujer directora

El próximo 1° de agosto, el Colegio Nacional de Monserrat cumplirá 339 años de vida y, por primera vez en su historia, será dirigido por una mujer. Tal certeza se desprende del hecho de que en la elección prevista para los días 2, 3 y 4 de junio próximo para designar de forma directa autoridades unipersonales, se presentarán dos listas y ambas están encabezadas por profesoras de destacada trayectoria en esta emblemática institución fundada en 1687 por Ignacio Duarte y Quirós y que ha marcado su presencia en la historia de Córdoba, el país y el continente.

María José Alcázar, abanderada de SER Monserrat, y Gabriela Helale, candidata de la lista Nuestro Monse, se disputarán el apoyo de los claustros conformados por docentes, no docentes y estudiantes de carreras de pregrado y del secundario, a los que se suman familias de estos últimos jóvenes y egresados empadronados de este colegio, que junto al Manuel Belgrano son parte de la Universidad Nacional de Córdoba.

Lejos de la polémica que precedió hace casi 30 años al ingreso de chicas a esta institución en la que estudiaron desde integrantes de los primeros gobiernos patrios a presidentes, ministros o figuras clave de la Reforma Universitaria de 1918, y por la que han pasado referentes del mundo de la cultura, las ciencias, las artes y hasta el deporte, las mujeres hace tiempo se han ganado espacios clave en la conducción, la docencia, la investigación y la marcha cotidiana del “Monse”.

En estos años, el colegio ha mostrado el papel destacado de las jóvenes entre los mejores promedios u otros méritos académicos o en elecciones de autoridades del Centro de Estudiantes. Pero nunca hasta ahora una mujer ocupó el más alto cargo directivo de esta comunidad cuyo lema es “En Virtud y Letras”.

En menos de un mes se conocerá el nombre de la primera directora de un colegio al que asisten más de 1.600 estudiantes del secundario y más de 500 de carreras de Pregrado y en el que concurren cerca de 300 trabajadores de la educación, entre profesores, preceptores y otros cargos docentes.

¿Qué significa el Monserrat?; ¿Qué representa que el colegio tenga por primera vez a una mujer como máxima autoridad?; ¿Cuáles son los tres ejes clave que propone su lista para la próxima gestión?; ¿Qué esperan como respuesta a las demandas de financiamiento de las universidades y colegios preuniversitarios que se renovaron con las masivas marchas del martes pasado?, y ¿qué frase utilizarían para pedir el apoyo de las y los monserratenses en junio?

Perfil Córdoba reunió a las dos candidatas a dirigir el Monse y les entregó este breve cuestionario que no pretendió ser una “prueba sorpresa” ni mucho menos tener el rigor de un examen trimestral como los que desde mañana y hasta el viernes rendirán las y los estudiantes de primero a séptimo años. En esta página sus respuestas.

María José Alcázar

“Faro de educación pública de calidad que deja huella para siempre”

“El Monserrat es una parte esencial de mi vida. Es una institución que me formó, me desafió y me permitió crecer como profesional y como persona. Pero también es algo mucho más personal: acá crecieron mis hijos, Maxi y Guadi, y ver en quiénes se convirtieron me confirma cada día el enorme valor humano del Monse. Por eso, a la posibilidad de ser directora la vivo con la responsabilidad, el profesionalismo y el honor de servir una institución que se lleva en el corazón y que deja huella para siempre. Es la oportunidad de devolverle una parte de todo lo que me dio y de trabajar todos los días para que siga siendo un faro de educación pública de calidad, de la cultura y el reconocimiento patrimonial de toda la humanidad por su legado, con todo lo que ello implica”.

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María José Alcázar condensa en las afirmaciones plasmadas arriba lo que para ella significa el Colegio en el que trabaja desde hace 24 años, donde hoy es profesora de inglés y secretaria de Asuntos Académicos y al que aspira a dirigir como candidata de la lista SER Monserrat, acompañada por Efraín Cejas y Hernán Moya como sus candidatos a vices. Las que siguen son más respuestas de Alcázar a Perfil Córdoba.

El impacto de la “primera vez”

“Como mujer, claro que implica un desafío. Pero no desde la idea de ‘adaptarse’ a un espacio nuevo, sino desde la convicción de poder aportar una forma de liderazgo con identidad propia: con sensibilidad y a la vez con firmeza, con escucha, con capacidad de construir consensos y de cuidar lo colectivo. Y, en lo personal, tiene una dimensión muy profunda. Pienso en mi hija, en nuestras estudiantes, en tantas mujeres monserratenses que hoy están construyendo sus sueños. Poder mostrarles que con formación, esfuerzo, compromiso y pasión se pueden alcanzar lugares de responsabilidad y liderazgo es, para mí, un mensaje profundamente esperanzador”.

Tres ejes para una futura gestión

“Queremos preservar lo valioso e identitario, transformar lo necesario y seguir construyendo entre todos un Monse todavía mejor para que siga potenciando, proyectando, fortaleciendo y formando vidas, como lo hizo con tantas generaciones.

Nuestros ejes principales son: innovación pedagógica que involucra la transformación curricular, la producción académica y la formación continua; el fortalecimiento institucional y patrimonial enfocándonos en la infraestructura, equipamiento y la sostenibilidad; y el Monse en el mundo, que propone un Monserrat con proyección internacional y comprometido con su comunidad”.

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“Las marchas son una expresión muy clara de la sociedad: una forma de decir que la universidad pública y los colegios preuniversitarios forman parte de nuestra identidad y de nuestros valores como país. Espero sensibilidad, diálogo, respeto y decisiones concretas. Porque a la educación pública y la ciencia la sostenemos entre todos con compromiso, vocación, acompañamiento, planificación y un financiamiento acorde con la responsabilidad que tiene. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, y eso también nos exige seguir invirtiendo en conocimiento, en ciencia, en tecnología y en formación humana. Porque los países que apuestan por la educación son los que logran proyectarse hacia el futuro con más igualdad y más posibilidades para su gente”.

Una frase que sintetice la propuesta

“Lo que somos nos une y lo que viene nos impulsa. El Monserrat dejó una huella en cada uno de nosotros. Nos enseñó a pensar, a esforzarnos, a convivir, a defender ideas, el valor de las personas y a sentir orgullo por pertenecer a esta comunidad tan única. Y creo que todos los que amamos profundamente al Monse sentimos hoy la responsabilidad de cuidarlo y de proyectarlo hacia el futuro. No vengo a prometer un colegio distinto al que queremos; vengo a comprometerme a trabajar en el día a día para que el Monserrat siga siendo ese lugar que transforma vidas, que emociona, que potencia, que inspira y que abre puertas y al que todo monserratense guarda en su corazón y quiere volver”.

Reseña biográfica

María José Alcázar tiene 54 años. Es magister en Dirección de Instituciones Educativas -Universidad Austral. También es magister en Enseñanza de Lengua y Cultura Inglesa

–FUNIBER y profesora y traductora de Lengua Inglesa, egresada de la Facultad de Lenguas, de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo en el Colegio Nacional de Monserrat desde 2002, siendo actualmente profesora titular de Lengua y Cultura Inglesa y secretaria de Asuntos Académicos.

Gabriela Helale

“Excelencia académica capaz de dialogar con las nuevas tecnologías y paradigmas”

“El Colegio Nacional de Monserrat es un sentimiento de pertenencia, comunidad, historia viva y un referente de la educación pública en nuestro país. La posibilidad de ser la próxima directora del colegio no es un objetivo personal, sino una vocación de servicio hacia la institución donde forjé mi trayectoria académica, conocimiento y experiencia de gestión. Lo asumo como una responsabilidad enorme. Mi compromiso es garantizar que la excelencia académica que nos caracteriza sea inclusiva y capaz de dialogar con las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas pedagógicos. También, ser directora significa asumir la responsabilidad de cuidar un patrimonio cultural, académico y humano invaluable”.

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Las definiciones pertenecen a Gabriela Helale, quien actualmente es profesora de inglés y vicedirectora de Gestión Institucional del trisecular Colegio donde ingresó a trabajar hace 21 años y en el que se postula como candidata a directora por la lista Nuestro Monse, que también integran María Elena Tarbine y Andrés Damiani como sus candidatos a vices. Las que siguen, son las respuestas de Helale a los otros tópicos que planteó Perfil Córdoba.

El impacto de la “primera vez”

“Celebro profundamente que las mujeres hoy podamos ocupar posiciones de liderazgo y cargos de gestión. Sin embargo, representa la oportunidad de ofrecer una mirada diversa, capaz de gestionar desde la empatía, la construcción de consensos y la resiliencia, valores fundamentales en los tiempos que corren. La complejidad del contexto educativo actual exige que la conducción se base en capacidades técnicas y humanas, conocimiento profundo de la institución y trayectoria académica. Ojalá que en un futuro no sea noticia que una mujer dirige el colegio, sino que siga siendo noticia la excelencia de sus egresados y la formación en valores humanistas”.

Tres ejes para una futura gestión

“La visión de nuestro equipo se centra en construir una comunidad integrada. El Monserrat es un colegio vivo que requiere un liderazgo empático y con capacidad de escucha. Los tres ejes son: Innovación Educativa; este eje moderniza la enseñanza, centrándose no sólo en la tecnología, sino en la calidad del proceso de aprendizaje. No se trata de llenar las aulas de pantallas, sino de transformar la relación entre el docente, el estudiante y el conocimiento. 2-Transparencia e institucionalidad: la legitimidad de las decisiones es la base de cualquier sistema educativo. Este eje busca fortalecer la toma de decisiones y el manejo de los recursos. -3, Comunidad abierta: la educación no termina en la puerta del colegio: ocurre en un entorno conectado con su sociedad”.

La masiva 4ª Marcha Federal y el financiamiento universitario incumplido…

“Yo le debo mis tres títulos a la Universidad Pública, tanto de grado como de posgrado. Espero que el gobierno reflexione, que haga cumplir la ley porque un país que no apueste a la educación pública, a la investigación, es un país sin futuro. Creo que el gobierno nacional se debe hacer eco de esas marchas multitudinarias, donde se vio a gente de todas las edades y sectores sociales, para que comprenda que la educación pública es el pilar de consenso más grande que tiene Argentina hoy”.

Una frase que sintetice la propuesta

“A la comunidad Monserratense le diría que los invitamos a que en los próximos 2, 3 y 4 de junio de 2026 no sólo elijamos una conducción, sino que defendamos una institución donde la excelencia académica, la transparencia y la humanidad caminen juntas. Soy el resultado de la educación pública y, como ustedes, creo que el conocimiento es nuestra mayor libertad. Acompáñennos para que el Monse siga siendo tradición que inspira, humanismo que transforma”.

Reseña biográfica

Gabriela Helale tiene 53 años. Es profesora y traductora de Lengua Inglesa y también magister en inglés con orientación en Lingüística Aplicada, egresada en sus tres formaciones de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en el Colegio Nacional de Monserrat desde el 2005 y en 2009 ganó el concurso de la titularidad de sus horas cátedra. Desde 2016 desempeña cargos de gestión en el CNM: secretaria de Asuntos Administrativos, vicedirectora Académica y actualmente vicedirectora de Gestión Institucional.