Argentina envió un Hércules a Bolivia para romper el bloqueo que sufre el presidente Paz Pereira y distribuir alimentos

Una serie de bloqueos de rutas y manifestaciones han llevado a Bolivia a una situación muy compleja, provocando desabastecimiento. El presidente Rodrigo Paz Pereira, denunció este viernes 15 de mayo un intento de “desmontar” el sistema democrático mediante protestas creadas y sostenidas por sectores que exigen su renuncia. En ese contexto, el gobierno argentino decidió enviar un avión Hércules C-130 para el transporte de alimentos.

El encargado de dar todos los detalles de lo ocurrido fue el canciller Pablo Quirno en su cuenta oficial de X. “A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos”, escribió el funcionario.

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Y agregó: “Esta contribución, de carácter humanitario y temporal, coordinada por la Cancillería y en colaboración con el Ministerio de Defensa, se inscribe en el auspicioso momento que atraviesa la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, confiando en que, con el compromiso de todos los actores políticos y sociales involucrados, la situación se resuelva prontamente”.

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Acompañando esta acción, Argentina firmó con Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, una declaración conjunta sobre lo que ocurre en Bolivia. El texto expresa: “Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”.

Y añade: “En este marco, rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”.

Para cerrar diciendo: “En este sentido, reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”.

La situación que atraviesa Bolivia

El pasado jueves 14 de mayo, el Gobierno de Bolivia exigió que se levantaran los bloqueos de carreteras realizados por sectores sociales y sindicales, mientras la Policía reprimía usando gases lacrimógenos a los mineros que intentaban entrar al centro político de La Paz.

Rodrigo Paz Pereira

En un comunicado, el Ejecutivo expresó: “El Gobierno nacional exige el levantamiento inmediato y el cese de estas acciones que atentan contra el derecho a la vida, la atención médica, la libre circulación y la seguridad de las familias bolivianas”.

Cómo cambió la protesta argentina

Según este texto, las protestas que arrancaron la semana pasada provocaron, además de desabastecimiento y graves pérdidas económicas, dos muertos “durante la jornada de este 13 de mayo”. Y añaden: “El fallecimiento de ciudadanos que no pudieron acceder a atención médica y traslado inmediato representa una tragedia que enluta al país”.