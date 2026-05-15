El desagradable comentario de Javier Milei contra Marcela Pagano en Neura

El Presidente de la Nación, Javier Milei estuvo en la noche del jueves en el streaming oficialista Neura y una de sus declaraciones más agresivas tuvo como destinataria a la diputada Marcela Pagano.

En un momento de la entrevista en el canal libertario Neura, Milei destacó que, financiados por Venezuela, "un conjunto de hijos de puta" qisieron hacerle un golpe de Estado al Gobierno.

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"Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado", fue la frase puntual del mandatario.

Hasta ahí, en general. Pero después se refirió a los supuestos aportes rusos en medios de comunicación del país y ahí le apuntó a Pagano y su marido, Franco Bindi, aunque sin nombrarlos.

Marcela Pagano denunció a Karina Milei por contratar a su mejor amiga en el Estado

"Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó lo ruso. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento. Por eso el porcino iraní está como loca. Y está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo, todo el tiempo", vociferó el Presidente.

Y agregó: "Porque toda esa runfla, no son ellos solos. Tienen socios de los más variados, de los más variados y que nunca se imaginarían".

Marcela Pagano ingresó al Congreso como candidata libertaria, pero se fue convirtiando en una férrea opositora al gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas pidió la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito y tembién denunció a la secrataria General de la Presidencia, Karina Miliei, por haber contratado en el Estado a su mejor amiga.

LT