Mauricio Macri lanza una nueva ofensiva política del PRO con un acto en Olivos y viajes por el país

Con una agenda cada vez más activa y una estrategia orientada a recuperar centralidad política, Mauricio Macri volverá este viernes a ponerse al frente de un acto del PRO en Olivos, en medio de un escenario de tensión creciente con el gobierno de Javier Milei y de un proceso de reconfiguración interna del partido amarillo.

El exmandatario será el principal orador de una jornada partidaria que busca mostrar al PRO en movimiento de cara al calendario electoral de 2027 en la provincia de Buenos Aires. La actividad incluirá paneles técnicos y políticos y servirá además como punto de partida de una gira nacional que continuará el 22 de mayo en Mendoza, el 28 en la Ciudad de Buenos Aires junto a legisladores y el 5 de junio en Santa Fe.

La actividad comenzará cerca de las 11 con la presentación de “Radar PBA”, una herramienta impulsada por el diputado Martín Yeza y la legisladora bonaerense Aldana Ahumada, enfocada en combinar tecnología y trabajo territorial para el monitoreo político y social en la provincia de Buenos Aires. El encuentro será en el Club Centro Galicia de Olivos y reúne a dirigentes, intendentes, legisladores, concejales, consejeros escolares y equipos técnicos vinculados al trabajo territorial del PRO.

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Más tarde habrá un bloque centrado en la estrategia partidaria, encabezado por Fernando De Andreis, flamante secretario general del PRO y uno de los dirigentes de mayor confianza de Macri. También participarán la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

El cierre estará a cargo de Mauricio Macri, que volverá a insistir con una idea que viene repitiendo en sus últimas apariciones: acompañar el cambio iniciado por el oficialismo libertario, pero marcando que el PRO representa “el próximo paso” en la Argentina.

"Con este lanzamiento, el PRO busca consolidar una estructura provincial basada en información propia, tecnología, coordinación política y trabajo territorial, con foco en mostrar lo que el kirchnerismo no muestra y construir una alternativa de gobierno para la provincia de Buenos Aires", dijeron fuente del PRO a Perfil.

En las últimas semanas, el ex presidente intensificó su presencia pública y avanzó en una reorganización interna del PRO con el objetivo de recuperar identidad propia frente al avance de La Libertad Avanza. También reapareció en enero en Italia, donde brindó una clase sobre liderazgo en la Bologna Business School y avaló cambios en la conducción partidaria que fortalecieron el rol de De Andreis dentro de la estructura amarilla.

Ese reposicionamiento coincidió además con un endurecimiento discursivo hacia el gobierno libertario. Días atrás, el PRO difundió un comunicado y una pieza audiovisual con críticas a la gestión nacional bajo la consigna de que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”. .

Aunque el exmandatario evita romper definitivamente con el oficialismo, en el PRO crece el debate sobre cuánto debe distanciarse el partido de la administración libertaria. Mientras algunos sectores promueven sostener el apoyo parlamentario, otros consideran necesario reconstruir una identidad propia para evitar quedar absorbidos por La Libertad Avanza.

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En paralelo a su reaparición política, la vida personal de Macri volvió a ocupar espacio en los medios. Tras la separación de Juliana Awada confirmada a comienzos de año, en las últimas horas trascendió que el ex presidente inició una relación con la empresaria Dolores Teuly, de 46 años y vinculada históricamente al entorno macrista. Según distintas versiones periodísticas, ambos retomaron contacto este año y el propio Macri reconoció públicamente el vínculo al señalar que “se están conociendo”.

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