Actor que votó a Milei denunció graves demoras en el PAMI y dijo que "no" volvería a votarlo

El actor Marcelo Mazzarello denunció demoras en el PAMI en la ciudad de Bariloche tras la postergación de los estudios de su hermana cuyo situación fue finalmente resuelta gracias a la exposición mediática del caso en la red social "X" .

Además al ser consultado por el periodista Luis Novaresio de A24.com.si volvería a votar al presidente Javier Milei, al que había apoyado en las elecciones 2023, respondió: "No".

"Mi hermana se operó en el hospital público en el Roffo con una atención de excelencia, el hospital público argentino que es un orgullo. Y después se trasladó a Bariloche y su caso pasa a PAMI porque se jubiló en ese momento. Los estudios posteriores que se los tiene que hacer en Bariloche hace ya un par de meses que se los están postergando. Mi hermana me dice 'bueno entonces que sea lo que tenga que ser'. El paciente se doblega o se entrega y no le estaban dando las prestaciones porque la explicación de los médicos es hace 3 meses que no pagan a los prestadores", relató.

Luego de exponer el caso en la red social "X", Mazzarello confirmó que se comunicaron con el desde PAMI y que el funcionario a cargo se contactó y se comportó "muy bien" y "conseguí que a mi hermana le dieran bola".

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Qué denunció Marcelo Mazzarello sobre el PAMI

Sin embargo, el actor aclaró que su reclamo trasciende el ámbito familiar y apunta a una problemática estructural que afecta a miles de beneficiarios en todo el país. Al respecto, sostuvo: "El problema de PAMI es para todos los jubilados, es para todas las personas y yo siento cierta responsabilidad, siendo que tengo la oportunidad de tener una voz pública de que esto más allá de este funcionario, esto tiene que ir para arriba. Suficiente esfuerzo se le está pidiendo a los jubilados que cobran 400 lucas vivir con eso para que aparte no tengan las prestaciones correspondientes".

Además enfatizó que los tiempos de la burocracia estatal y las auditorías no coinciden con las necesidades urgentes de los pacientes crónicos. En ese sentido, comparó la situación con otros conflictos actuales y señaló: "Esto no es lo mismo que está discutiendo la universidad pública. Ahí discutir presupuesto, hay tiempo, se pelean, buenísimo. Acá no hay tiempo, gente puede perder la vida en el medio. Los funcionarios que están por arriba le paguen a los prestadores o hagan el arreglo que tienen que hacer si es que están en una auditoría, pero que el servicio se siga dando porque la gente no puede esperar".

Mazzarello advirtió sobre el impacto colateral que el desfinanciamiento de la obra social genera en el resto del sistema sanitario nacional.

"Si alguien no tiene esta chance y es lo que le está pasando a mucha gente, el tiempo ese que pasa es tiempo de salud que después no se recupera. Otra cosa que pasa es decir 'bueno me voy al hospital público' y entonces colapsas el hospital público", precisó el actor.

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Mazzarello criticó a Milei

Por último consultado sobre su posicionamiento político actual tras haber apoyado a la gestión de Javier Milei, el actor expresó un profundo desencanto con el rumbo de los intereses nacionales. "Como tantos ciudadanos voto libremente, voté en contra de un gobierno que nos había encerrado dos años, que cometió crímenes de lesa humanidad, voté en contra de eso. Después uno vuelve a votar por lo general, vota una supuesta posición y después probablemente se desencanta, por eso gana el siguiente ", argumentó.

"A mí lo que me pasa es que creo que hay cosas muy graves que se están haciendo con respecto a los intereses de la Argentina, que se están traicionando los intereses nacionales. Yo soy un militante de la bandera argentina, del tango, de los intereses nacionales, pero no me ato a ninguna suerte de un político. Creo que las democracias en todo el mundo están muy dañadas", concluyó.