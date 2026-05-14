Condenaron a un gendarme por transportar casi 140 kilos de marihuana en Chaco

Una persecución sobre la Ruta Nacional 11 terminó derrumbando una estructura narco que operaba en Chaco y que tenía un dato tan delicado como inesperado: uno de los hombres encargados de transportar la droga era un integrante activo de la propia Gendarmería Nacional Argentina.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Mauricio Cristian Gerardo Achucarro, suboficial del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, por participar en una operación de tráfico de estupefacientes que movilizó más de 240 kilos de marihuana entre Las Palmas y el área metropolitana de Resistencia.

La sentencia cerró una investigación federal que durante meses acumuló seguimientos encubiertos, intervenciones telefónicas, análisis de comunicaciones, vigilancia aérea con drones y allanamientos simultáneos en distintas provincias.

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Cómo comenzó la investigación

La pesquisa se inició en marzo de 2023, cuando una denuncia anónima alertó sobre presuntas maniobras vinculadas al narcotráfico que involucraban a integrantes de la familia Sagardoy.

A partir de esa información, los investigadores comenzaron a reconstruir movimientos y vínculos. Las tareas de inteligencia permitieron detectar que un Volkswagen Gol utilizado en la maniobra había sido trasladado desde Resistencia hasta el campo “El Mongay”, en Las Palmas, propiedad de Alberto Eduardo José Suárez, conocido en la zona como “Pichón”.

Dos días después, el vehículo volvió a salir rumbo a Resistencia y allí comenzó el operativo que terminaría exponiendo toda la estructura.

La persecución sobre la Ruta 11

Cuando el conductor advirtió la presencia de controles de Gendarmería cerca del puente General Belgrano, intentó escapar realizando una maniobra brusca sobre la ruta y emprendió la fuga hacia Margarita Belén.

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La persecución terminó varias cuadras después, cuando el automovilista abandonó el vehículo y trató de escapar corriendo. Los efectivos lograron reducirlo casi de inmediato.

La sorpresa llegó segundos después: el detenido no era un civil cualquiera, sino un suboficial activo de la fuerza federal encargada precisamente de combatir el narcotráfico.

Dentro del automóvil los agentes encontraron 137 kilos de marihuana distribuidos en bolsas verdes.

El campo utilizado como apoyo logístico

La investigación avanzó luego con allanamientos en distintos puntos de Chaco y Neuquén. Uno de los procedimientos clave se realizó en el campo “El Mongay”.

Allí los agentes secuestraron otros 105 kilos de marihuana, además de celulares, dinero en efectivo, documentación y croquis dibujados a mano con referencias internas del predio y zonas cercanas al río.

Para el Tribunal, el hallazgo de droga con el mismo tipo de embalaje tanto en el campo como en el vehículo utilizado por Achucarro permitió demostrar la conexión entre todos los acusados y acreditar que el establecimiento rural funcionaba como una base de apoyo para la maniobra narco.

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Los jueces también señalaron que Gustavo Alejandro Sagardoy había intervenido en una etapa previa del operativo, vinculada al traslado y posicionamiento del automóvil utilizado posteriormente para cargar la droga.

El juicio abreviado que selló las condenas

El juicio oral comenzó en abril de 2026, aunque el volumen de prueba reunida aceleró rápidamente un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía Federal mediante el mecanismo de juicio abreviado.

Según surge de la resolución, los imputados reconocieron los hechos, aceptaron la calificación legal y consintieron las penas acordadas tras evaluar la contundencia de las pruebas incorporadas al expediente: escuchas telefónicas, seguimientos, pericias químicas e informáticas, registros fotográficos y secuestros de estupefacientes.

El acuerdo fue homologado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano. En los fundamentos, el Tribunal consideró “irrefutable” la reconstrucción del hecho y remarcó especialmente la gravedad institucional de que uno de los responsables fuera un integrante activo de una fuerza federal.

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Las penas y la absolución

El fallo fijó las siguientes condenas:

Mauricio Cristian Gerardo Achucarro : cinco años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes.

: cinco años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes. Alberto Eduardo José Suárez : tres años y un mes de prisión por facilitación del tráfico de drogas.

: tres años y un mes de prisión por facilitación del tráfico de drogas. Gustavo Alejandro Sagardoy: tres años de prisión efectiva como partícipe secundario.

En cambio, David Gustavo Sagardoy fue absuelto luego de que la Fiscalía retirara la acusación durante el debate por falta de pruebas suficientes.

Además de las penas de prisión, la Justicia ordenó el decomiso del dinero secuestrado y de distintos elementos utilizados en la maniobra.

Según el informe químico incorporado al expediente, el cargamento secuestrado equivalía a más de 2,5 millones de dosis umbrales de marihuana.