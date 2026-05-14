La nafta volvió a subir en Chaco y algunos combustibles ya rozan los $2.500 por litro

Los precios de los combustibles volvieron a modificarse en las estaciones de servicio de Resistencia y el impacto volvió a sentirse en los surtidores de las principales petroleras. Un relevamiento realizado este jueves 14 de mayo mostró que YPF aplicó incrementos en todas sus variantes, mientras que Shell mantuvo estables algunas naftas y Axion registró el escenario más irregular, con fuertes subas en combustibles premium y una baja puntual en el gasoil común.

La actualización se conoció luego de que el presidente de YPF, Horacio Marín, confirmara una suba nacional cercana al 1% y ratificara la continuidad del sistema de “buffer”, una herramienta que busca amortiguar el impacto inmediato de la volatilidad internacional del petróleo sobre los precios locales.

Cómo quedaron los precios en YPF

En las estaciones de servicio de YPF, la nafta súper pasó de $2.025 a $2.062, lo que representó una suba del 1,83%. La nafta premium aumentó de $2.210 a $2.249, con un ajuste del 1,76%.

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En tanto, el diésel común trepó de $2.237 a $2.278, mientras que el diésel premium registró el incremento más fuerte de la firma: pasó de $2.324 a $2.378, equivalente a un 2,32%.

Con estos valores, prácticamente todas las variantes comercializadas por la petrolera estatal en Resistencia quedaron por encima de los $2.000 por litro.

Shell mantuvo algunas naftas sin cambios

En las estaciones de Shell, los movimientos fueron más moderados. Tanto la nafta súper como la premium conservaron sus valores previos y continuaron en $2.099 y $2.365 respectivamente.

Sin embargo, hubo leves ajustes en los combustibles diésel. El gasoil común pasó de $2.329 a $2.334, mientras que el diésel premium aumentó de $2.472 a $2.492.

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Axion mostró el escenario más desigual

La petrolera Axion presentó las mayores diferencias entre productos. La nafta premium fue la que más aumentó en todo el relevamiento: pasó de $2.329 a $2.399, una suba del 3,01%.

La nafta súper también registró un incremento, aunque menor, y quedó en $2.075.

En contraste, el diésel común mostró una baja y pasó de $2.359 a $2.329, lo que representó una reducción del 1,27%. El diésel premium, por su parte, aumentó hasta los $2.499.

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Petróleo, impuestos y costos logísticos

El nuevo movimiento en los surtidores se da en un contexto internacional atravesado por la tensión geopolítica en Medio Oriente y la suba del barril Brent, factores que continúan ejerciendo presión sobre el mercado energético.

Desde YPF explicaron que el sistema de amortiguación de precios busca evitar traslados bruscos a los consumidores, aunque reconocieron que siguen influyendo variables como el tipo de cambio, los costos de refinación, la logística y la carga impositiva nacional.