Capitanich sobre la interna del peronismo: "Para mí el candidato es la última fase"

El senador nacional Jorge Capitanich descartó participar como precandidato de una interna del peronismo para elegir el candidato a presidente de esa fuerza política en las elecciones 2027.

“No”, respondió el exjefe de Gabinete cuando se le consultó sobre esa posibilidad. Además señaló que tiene “excelente relación personal con todos” los postulantes por lo que “sería imprudente plantear preferencias”.

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Que dijo Capitanich sobre el candidato del peronismo

“Para mí el candidato es la última fase. La primera fase es que nosotros tengamos una vertebración política de oposición adecuada, que nosotros estemos unidos en la oposición, gobernadores, intendentes, senadores, diputados nacionales pero también los partidos en cada una de las provincias, y el partido a nivel nacional. Primero cohesión interna”, explicó.

“Segundo, ver cómo podemos vertebrar esa oposición con todos los actores políticos, económicos y sociales que definitivamente representan las demandas colectivas insatisfechas de la sociedad”, agregó en diálogo con Radio Del Plata.

“Si nosotros logramos eso en los próximos tres meses, daríamos un gran paso adelante en términos de capacidad de acción colectiva”, estimó Capitanich.

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Qué hay que hacer antes de la elección del candidato

Además consideró que “el segundo paso, automáticamente eso que es representar eficazmente las demandas sociales y efectivas de la ciudadanía, se tiene que traducir en una propuesta programática seria para ofrecer al pueblo argentino un programa serio, equipos consistentes”.

“Una vez que lo tengamos, entonces el método de selección de los candidatos va a tener ya una vertebración política muy clara: de eje opositor, de propuesta electoral y de selección de la ciudadanía. Entonces esa combinación nos va a llevar al triunfo”, concluyó Capitanich.