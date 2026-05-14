En el NEA, la inflación volvió a estar por encima del promedio nacional y acumuló 14,6% en 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de abril fue del 2,6% a nivel nacional, marcando una desaceleración respecto de marzo y cortando una racha de diez meses consecutivos de aceleración.

Sin embargo, en el Noreste argentino (NEA) el impacto volvió a ser mayor. La región integrada por Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones registró un 2,7% mensual, ubicándose por encima del promedio nacional y entre las zonas con mayores aumentos del país.

Además, el dato regional consolidó una tendencia que se mantiene desde principios de año: el NEA continúa siendo una de las regiones más castigadas por la inflación acumulada.

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La inflación acumulada en el NEA ya llegó al 14,6%

Según el informe oficial del INDEC, el Nordeste acumuló una inflación del 14,6% en los primeros cuatro meses de 2026, el valor más alto entre todas las regiones del país.

A nivel nacional, el IPC acumulado entre enero y abril fue de 12,3%, es decir, más de dos puntos por debajo del registro del NEA. La diferencia también se observa en la comparación interanual. Mientras que la inflación nacional alcanzó el 32,4%, en el Nordeste llegó al 33,5%.

Transporte, alimentos y comunicación, entre los rubros que más subieron

El informe mostró que en el NEA el rubro que más aumentó durante abril fue Transporte, con una suba del 5,6%, impulsada principalmente por los incrementos en combustibles y servicios vinculados a la movilidad.

Detrás aparecieron Comunicación, con un aumento del 4,5%, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 3,3%.

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En paralelo, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,4% en el Nordeste y tuvo una incidencia importante sobre el índice regional, especialmente por el peso que los productos básicos tienen en el consumo cotidiano de los hogares.

Tarifas y educación, los rubros con más impacto en lo que va del año

Al analizar el acumulado de 2026, los mayores aumentos en el NEA aparecen en sectores vinculados a servicios y tarifas. El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló un incremento del 28,2% en apenas cuatro meses, muy por encima del promedio nacional.

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También se destacaron las subas en Educación, con un acumulado del 26,9%, y en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que ya aumentaron 17,2% en la región desde enero.

A nivel nacional, el dato de abril representó una baja de 0,8 puntos respecto del 3,4% registrado en marzo y se convirtió en la inflación mensual más baja desde noviembre de 2025.