El Tesla en el Congreso. ¿Un triunfo de Milei?

Dejemos de lado la obscenidad. El Tesla Cybertruck del diputado libertario Manuel Quintar (“la” Tesla si, como dicen, es una camioneta) es casi una provocación a otro Manuel, Adorni.

Sabemos que las crónicas se han esforzado por otorgarles a los bienes y las preferencias del jefe de Gabinete un brillo que no tienen. Escaneados hasta la minucia por el fiscal y el juez que lo investigan, se ha visto que los consumos recientes de Adorni son de pretensiones modestas. El salto de canillita a campeón. La cascada está más cerca de ser los dos cañitos de los que habló el Presidente que un auténtico salto de agua. Qué jacuzzi no viene con apoyacabezas, se podrá decir. De la existencia de un country en Exaltación de la Cruz la mayoría nos enteramos ahora. Un departamento en Caballito siempre será un departamento en Caballito.

Abogado y empresario, el diputado Quintar en cambio llegó y tiró del mantel. Hasta ayer peronista, hoy libertario, dejó su vehículo plateado y de aspecto de mandíbula de Dick Tracy en el estacionamiento del Congreso, donde todos pudieran verlo. Y para peor, sin chapa patente. Ostentación y desparpajo. Incluso logró incomodar a un Menem, Martín, el presidente de la Cámara de Diputados, que lo conminó a retirarlo de ahí.

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Y de menemismo precisamente se trata. Acaso sin proponérselo, Quintar sumó el costado hedonista al experimento de poder de Javier Milei, sin el cual cualquier esfuerzo por recrear los años ‘90 sería una pobre simulación. La voluntad de ascenso social de Adorni empalidece ante el estallido cyber del diputado Quintar.

Vayamos ahora sí a la obscenidad.

La Argentina de Menem tuvo y venía de una hiperinflación. Las demandas sociales se multiplicaban. Pero en los primeros años del plan de convertibilidad la economía crecía a tasas chinas y se terminó con la inflación. Los daños colaterales del programa iban a verse más tarde, es verdad, con la desocupación cercana al 20%. Y a más largo plazo, con el derrumbe del peso convertible y el colapso social. Pero la primera etapa de Menem venía con la ilusión, primero de la revolución productiva; luego la de la indemnización de las empresas del Estado privatizadas, el taxi propio, el negocito, la solución individual. Logró la reelección.

La Argentina del Tesla Cybertruck del diputado Quintar es la Argentina de la pobreza estructural en niveles del 30%, un núcleo consolidado a lo largo de décadas de fracasos económicos, y con picos de más del 40% o el 50% después de una devaluación como la de Massa, en agosto de 2023, o la de Milei, de diciembre de ese mismo año. Una Argentina en la que el salario ha perdido más de un 3% de su poder de compra en el sector privado registrado, y más del 37% en el sector público nacional desde que asumió Milei (caídas del 20% y 35% respectivamente si se compara con los de 2017). Donde el transporte aumenta, pero baja su frecuencia o se levantan las líneas. Con una “fragmentación regresiva”, como plantea Carlos Mecolnian, en la actividad económica, y un fuerte desequilibrio entre el crecimiento de sectores intensivos en capital, y el estancamiento de los que son mano de obra intensivos.

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El Tesla de Quintar reúne muchas características de insumo cultural libertario. De esta etapa. Se podría decir que es su epítome. Representa a Elon Musk y una época que entrecruza a las democracias con empresarios tecno utópicos que descreen de la necesidad de cualquier regulación por parte de los estados (Peter Thiel, cofundador de Palantir, de reciente visita a la Argentina, es un ejemplo).

Al mismo tiempo, el Tesla en el estacionamiento del Congreso revela el alcance de la “batalla” que Milei dice estar librando en términos culturales. Por un lado, nadie debería avergonzarse por conducir un automóvil de centenares de miles de dólares, así sea un representante elegido por el pueblo. Por otro lado, desde el Gobierno se modifican partidas del presupuesto nacional para aplicar un nuevo ajuste en el gasto público que garantice el equilibrio fiscal, amenazado por nueve meses consecutivos de caída en la recaudación. Producto a su vez del estancamiento de la economía, pero también del otorgamiento de beneficios tributarios a sectores que pueden acceder a bienes como el Tesla Cybertruck.

¿Un triunfo cultural de Milei? Puede ser. Pero episodios como este refuerzan la impresión de que la ilusión temprana se está evaporando.