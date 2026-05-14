El polémico periplo del Tesla de Manuel Quintar: del puerto al Congreso sin patente y viaje en grúa a Jujuy

El flamante Tesla Cybertruck del diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar, protagonizó un paso tan fugaz como accidentado por la ciudad de Buenos Aires esta semana. El legislador jujeño retiró el vehículo el pasado martes del puerto porteño, tras haberlo importado desde Miami, y lo trasladó directamente al subsuelo de la Cámara de Diputados, donde permaneció estacionado sin patente. Tras recibir quejas de sus propios compañeros de bloque por ocupar dos espacios y carecer de identificación legal, Quintar debió retirar la pick-up del estacionamiento oficial y subirla esta mañana a un auto grúa con destino a su provincia natal, Jujuy.

El legislador jujeño tenía además estacionada en el lugar su Mercedes Benz ML 320 CDI 4MATIC modelo 2009. Tras el pedido, trasladó el Tesla a una cochera cercana sobre Avenida Callao. Sin embargo, el miércoles por la mañana la Cybertruck apareció cargada sobre un camión grúa que la llevará hasta Jujuy.

La explicación oficial del acarreo fue logística: el vehículo tiene una autonomía de 500 kilómetros y la ruta hacia el norte carece de cargadores para autos eléctricos. Sin embargo, el riesgo legal también apuró la mudanza; circular sin placa identificatoria es una infracción grave que justifica el secuestro del bien y la quita del registro de conducir.

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"Es un cartel móvil", se defendió el legislador, quien planea utilizar la camioneta, una de las más exclusivas de Tesla, valuada en el mercado local entre 200.000 y 300.000 dólares, para su campaña a gobernador en 2027, apostando a la "innovación" y la "onda verde".

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El arribo del Tesla puso la lupa sobre el patrimonio del empresario de la salud. Según su última declaración jurada de octubre de 2025, el diputado reportó activos por 231,6 millones de pesos, una cifra que curiosamente representa una disminución respecto al inicio del ejercicio anterior.

El Cybertruck no figura en dicho registro de 2024, aunque Quintar asegura que la compra se concretó a principios de este año. Además, en sus informes patrimoniales declara inmuebles con superficies irrisorias de "1 metro cuadrado" y siete vehículos, incluyendo motos de alta gama y un Mercedes Benz de 2009.

Mientras en Estados Unidos el modelo básico se consigue por US$ 69.990, la falta de representación oficial de la firma de Elon Musk en Argentina obligó al diputado a realizar una importación directa con costos significativamente más altos.

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A pesar de los cuestionamientos estéticos y legales por circular en infracción por las calles porteñas, Quintar se mostró entusiasmado por el impacto visual de su adquisición: "Los chicos se vuelven locos", afirmó.

El Tesla había llegado el viernes desde Miami y fue retirado del puerto el martes. Aunque todavía no tiene patente definitiva, el diputado inició parte del trámite de registración, que aún debe completarse con documentación y revisiones técnicas obligatorias pese a tratarse de un vehículo nuevo.

Quintar llegó al Congreso en diciembre de 2023 y hoy aparece como uno de los dirigentes libertarios que buscan posicionarse para disputar la gobernación jujeña en 2027.

GD/AF