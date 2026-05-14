Este jueves, la organización social Barrios de Pie lleva adelante una olla popular en Plaza de Mayo, en el marco de una protesta contra el gobierno del presidente Javier Milei por el agravamiento de la situación social y la continuidad del ajuste sobre los comedores comunitarios. En ese contexto, difundió una dura carta abierta dirigida al mandatario, en la que advirtió que “la política de la crueldad y la corrupción no van más”, reclamó “escuchar al pueblo” y cuestionó la falta de alimentos en los barrios populares junto con la interrupción del programa “Volver al Trabajo”.

“Señor Presidente, luego de más de dos años de gobierno, vemos con preocupación como toda su gestión está asociada a la crueldad. Crueldad que se expresa en múltiples acciones que lleva adelante, pero que afecta, en particular, a quienes habitamos los diferentes barrios populares de nuestro país. Es un permanente hostigamiento y estigmatización hacia nuestra tarea comunitaria”, expresaron en la misiva a la que accedió Clarín.

En paralelo a la difusión del texto, la organización llevó adelante una olla popular en Plaza de Mayo bajo la consigna “Adorni es Milei”. En ese contexto, señalaron que la crueldad “se hace evidente en la quita de alimentos que sostienen a miles de familias en los comedores comunitarios”.

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“Como solía afirmar el Papa Francisco, nadie se salva solo y un comedor comunitario es precisamente el lugar en el que quienes más lo necesitan se salvan en comunidad. Atentar contra el funcionamiento de estos espacios es una triste decisión que condena a nuestro pueblo al hambre y la desesperación”, remarcaron.

Carta de Barrios de Pie a Javier Milei: "Vemos con preocupación como toda su gestión está asociada a la crueldad"

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En ese marco, las trabajadoras comunitarias ampliaron sus cuestionamientos al Gobierno y plantearon que “a su política de crueldad se suman reiterados hechos de corrupción” que, según afirmaron, cuentan con el “aval” del jefe de Estado. En ese sentido, añadieron: “Nos hacen pensar que usted es cómplice”.

“A los casos más paradigmáticos como los de la ANDIS y LIBRA se suma todo lo relacionado con su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyos actos inmorales y su incapacidad para justificar sus onerosos gastos ya deberían haber generado su renuncia”, sostuvieron.

Las trabajadoras de comedores comunitarios advirtieron además que observan “con preocupación” que el Presidente “defiende corruptos mientras las infancias no acceden a vacunas, medicamentos ni alimentos”.

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“Vemos cómo usted sostiene privilegios para sus amigos, mientras los techos se llenan de goteras y las deudas ahogan a las familias trabajadoras. O cómo usted avala un enriquecimiento obsceno de pocos, mientras las personas con discapacidad y nuestros mayores son golpeados reclamando lo que merecen”, agregaron.

En otro tramo del documento, remarcaron que continúan “organizando solidaridad en cada olla” y sosteniendo tareas en barrios populares. “Seguimos caminando calles de barro en donde crece el narcotráfico. Seguimos poniendo tiempo, trabajo y amor donde su motosierra solo deja destrucción”, señalaron.

También invitaron al presidente Javier Milei a “salir de las cuatro paredes de la Rosada” y recorrer los barrios populares, “a dejar de viajar a Estados Unidos y ver la dura realidad de nuestra patria”.

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“En esta, nuestra patria, no hay cascadas ni lujos, hay trabajo comunitario, esfuerzo compartido y una resistencia silenciosa frente al ajuste cruel”, expresaron.

Las trabajadoras plantearon que “la Argentina enfrenta una situación muy grave que requiere decisiones profundas” y afirmaron que está en manos del Presidente “definir si sigue avalando sospechosamente a los corruptos, o defiende a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro pueblo”.

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“Si hace políticas para los especuladores que juegan con millones de dólares, o escucha a quienes con su trabajo sostienen la vida de millones. Si sigue impulsando la crueldad como política, o la política de cuidarnos en comunidad defendiendo la vida”, sostuvieron.

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Al cierre de la carta, concluyeron: “Necesitamos que deje de gobernar para los privilegios de la casta y comience a gobernar para el pueblo argentino. Porque la política de la crueldad, el hambre como política de estado y la corrupción, no van más: hay que escuchar al pueblo”.

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Barrios de Pie lleva adelante esta nueva jornada de protesta en Plaza de Mayo con una olla popular a metros de la Casa Rosada, similar a la realizada semanas atrás frente al domicilio de Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito, bajo la definición de una “medida de visibilización y de reclamo”.

En relación con la convocatoria, Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof, expresó: “Adorni es Milei. Se cansaron de decirlo en la campaña por las elecciones en CABA el año pasado. Por ese motivo es que Adorni sigue en el gobierno”.

“Si cae Adorni, se caen los Milei. Nosotros les decimos, dejen de robar, dejen de hacer negociados con la plata de todos los argentinos y háganse cargo de gobernar y cumplir con la ley y la justicia. Tienen que mandar los alimentos a los comedores y sostener el plan Volver al Trabajo que es fundamental para miles de cocineras de los comedores”, manifestó Menéndez en un comunicado.

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Tras la movilización frente al domicilio de Adorni, la referente de Barrios de Pie, Norma Morales, sostuvo que las trabajadoras comunitarias no constituyen “un gasto”, sino “parte de la solución interna a la crisis social”.

“Las cuidadoras comunitarias sostenemos la vida en nuestros barrios: cuidamos a las infancias, acompañamos a personas mayores y garantizamos un plato de comida en contextos cada vez más críticos. Sin embargo, hoy lo hacemos sin salario, sin derechos y sin reconocimiento”, afirmó Morales, quien además alertó sobre el desfinanciamiento y la eliminación de ingresos destinados a esas tareas.

NG/ff