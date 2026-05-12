Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

Una familia porteña compuesta por cuatro integrantes necesitó ingresos de por lo menos $2.384.515,14 para pertenecer a la clase media en abril, lo cual significa un incremento de 1,78% con respecto al mes anterior.

El mismo grupo integrado por dos mayores y dos menores, para no ser pobre debió tener un ingreso de $1.513.033 y para no ser indigente alcanzar los $821.208, de acuerdo con las canastas Básica Total y Básica Alimentaria, respectivamente, informadas por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Éstas miden la capacidad de acceso de los hogares para cubrir un conjunto de bienes y servicios compatible con el estándar de vida de la población de la Ciudad. En todos los casos, se considera que son propietarios de la vivienda que habitan.

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En la comparación con marzo, la Canasta Básica Total se incrementó 1,56%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria lo hizo en 0,78%, según el organismo. Todos los segmentos aumentaron por debajo de la inflación general de 2,5% informada este lunes por el IDECBA.

Inflación en abril

El índice de inflación porteño acumula 11,6% en los primeros cuatro meses del año. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor porteño registró un avance de 32,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,4%, por debajo del nivel general. Dentro del rubro, los mayores aumentos se observaron en leche, productos lácteos y huevos, con 2,5%, y pan y cereales, con 2%. En sentido contrario, las frutas cayeron 4,3% y ayudaron a contener la suba del capítulo.

El principal foco de presión estuvo en Transporte, que aumentó 5,4% mensual y fue la división de mayor incidencia en el índice. También incidió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 2,2% mensual y aportó 0,45 puntos al índice. En este caso, pesaron los aumentos en alquileres, expensas y suministro de agua. Sin embargo, la baja en las tarifas residenciales de gas natural por red le quitó presión al rubro.

Por otra parte, los precios regulados volvieron a correr por encima del promedio. En abril aumentaron 3,3%, frente al 2,3% del llamado “Resto IPCBA”, que funciona como proxy de la inflación núcleo. Los estacionales, en tanto, subieron 1,8%.