La inflación de la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una desaceleración en abril. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el IPCBA avanzó 2,5% mensual, por debajo del 3% registrado en marzo. El dato refuerza la expectativa de un alivio en el índice nacional, aunque los precios regulados, los combustibles y las prepagas siguen marcando presión sobre el bolsillo.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril y acumuló una suba de 11,6% en los primeros cuatro meses del año. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor porteño registró un avance de 32,4%, apenas 0,3 puntos porcentuales por encima del mes previo, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El dato confirma una desaceleración respecto de marzo, cuando el IPCBA había marcado 3%. Además, se ubica en línea con las proyecciones privadas que anticipan que la inflación nacional de abril habría perforado el 3%, en un rango cercano al 2,6%/2,9%.

La señal más relevante aparece en alimentos, uno de los rubros de mayor impacto cotidiano para los hogares. En abril, Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,4%, por debajo del nivel general.

Dentro del rubro, los mayores aumentos se observaron en leche, productos lácteos y huevos, con 2,5%, y pan y cereales, con 2%. En sentido contrario, las frutas cayeron 4,3% y ayudaron a contener la suba del capítulo.

Transporte, el rubro que más empujó

El principal foco de presión estuvo en transporte, que aumentó 5,4% mensual y fue la división de mayor incidencia en el índice. Según el informe oficial, el incremento respondió a las actualizaciones en combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, a las subas en pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano.

La división transporte aportó 0,60 puntos porcentuales a la inflación mensual porteña. En la comparación interanual, mostró una suba de 45,2%, por encima del promedio general.

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También incidió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 2,2% mensual y aportó 0,45 puntos al índice. En este caso, pesaron los aumentos en alquileres, expensas y suministro de agua. Sin embargo, la baja en las tarifas residenciales de gas natural por red le quitó presión al rubro.

Regulados por encima de la inflación núcleo

El informe muestra que los precios regulados volvieron a correr por encima del promedio. En abril aumentaron 3,3%, frente al 2,3% del llamado “Resto IPCBA”, que funciona como proxy de la inflación núcleo. Los estacionales, en tanto, subieron 1,8%.

Dentro de los regulados, el organismo destacó los incrementos en combustibles, cuotas de medicina prepaga, servicio de agua y boleto de colectivo urbano.

Esa dinámica confirma que, aunque la inflación general se moderó, los ajustes administrados todavía operan como uno de los principales obstáculos para perforar de manera sostenida la zona del 2% mensual.

En términos interanuales, los regulados avanzaron 39,4%, mientras que el Resto IPCBA subió 32,1% y los estacionales, 15,3%.

Bienes y servicios subieron lo mismo

Otro dato relevante del informe es que bienes y servicios aumentaron al mismo ritmo: ambos registraron una suba mensual de 2,5%. En los primeros cuatro meses del año, los bienes acumularon un incremento de 9,9%, mientras que los servicios avanzaron 12,6%.

En la comparación interanual, la brecha sigue siendo amplia: los bienes subieron 26,4%, mientras que los servicios acumularon un alza de 36%. Esto refleja el impacto de recomposiciones tarifarias, alquileres, expensas, prepagas y otros servicios que vienen corrigiendo precios relativos.

Los rubros que explicaron el 70% de la suba

Según el IPCBA, cinco divisiones explicaron el 70,2% del aumento mensual:

1) transporte;

2) vivienda,

3) agua, electricidad, gas y otros combustibles;

4) alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; y salud.

5) Restaurantes y hoteles subió 2,1%, impulsado por los precios de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida. Salud avanzó 2,5%, principalmente por los ajustes en las cuotas de medicina prepaga.

En tanto, información y comunicación aumentó 3,4%, cuidado personal, protección social y otros productos trepó 3,3%, prendas de vestir y calzado subió 2,8% y equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó 2,6%.

Qué significa para el dato nacional

El dato porteño suele ser leído por el mercado como una señal anticipada del comportamiento del IPC nacional, aunque las canastas y ponderaciones no son idénticas. La suba de 2,5% en CABA refuerza la hipótesis de que abril mostraría una baja frente al 3,4% nacional de marzo.

La clave, sin embargo, estará en la composición. La desaceleración de alimentos ayuda a moderar el índice general y mejora la lectura social del dato. Pero el avance de transporte, regulados y prepagas muestra que todavía hay presiones que pueden trasladarse a mayo.

Por eso, abril podría traer alivio, pero no cerrar la discusión. El desafío del Gobierno sigue siendo consolidar una inflación más cerca del 2% mensual sin que tarifas, combustibles o servicios regulados vuelvan a imponer un piso más alto.

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