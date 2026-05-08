Por la suba de combustibles, Chile sufre su mayor aumento inflacionario desde 2022

Los precios al consumidor de Chile registraron en abril el mayor aumento mensual desde 2022, reflejando el impacto de la decisión del presidente José Antonio Kast de permitir un fuerte incremento de los precios de los combustibles tras el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Inflación se vuelve una de las principales preocupaciones en Chile

Los precios al consumidor subieron un 1,3% respecto de marzo, por debajo del 1,5% previsto en la mediana de las estimaciones de analistas en una encuesta de Bloomberg. Fue el mayor incremento mensual desde julio de 2022. La inflación anual se aceleró al 4%, por encima de la meta del 3% del banco central, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

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Chile implementó a fines de marzo la mayor alza en los precios del combustible desde al menos 1980, luego de que el conflicto en Medio Oriente provocara alzas en los precios del petróleo a nivel mundial y el nuevo gobierno señalara que no contaba con recursos para subsidios. La decisión provocó un repunte en las proyecciones de inflación a corto plazo e incluso generó especulación en el mercado sobre posibles alzas de las tasas de interés. Aun así, los banqueros centrales señalaron esta semana que su estrategia de mantener los costos de endeudamiento en 4,5% por un período prolongado sigue vigente.

Los costos de la energía aumentaron un 11,4% mensual en abril, según el INE. Los precios del transporte subieron un 8%, mientras que vivienda y servicios básicos avanzaron un 0,8%. En contraste, la vestimenta cayó un 1,8% en el período.

Según estimaciones publicadas a finales de marzo, los miembros del banco central prevén que la inflación converja a la meta el próximo año.

La estrategia de los responsables de política monetaria debería “revisarse reunión a reunión” a medida que surja nueva información, según las minutas de la reunión de tasas de abril publicadas el jueves. Los Consejeros añadieron que prestarán especial atención a cualquier señal de mayor persistencia inflacionaria.

Los chilenos están más preocupados por la inflación que por la seguridad y la migración por primera vez desde al menos 2024, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News y publicada el 30 de abril. Casi el 43% de los encuestados señaló que los altos precios son uno de los principales problemas del país, frente al 15% de febrero, justo antes de la asunción de Kast.

Economistas encuestados por el banco central en abril prevén que la inflación anual cierre este año en 4,3% antes de moderarse a 3% en diciembre de 2027.