Inflación se vuelve una de las principales preocupaciones en Chile

Una encuesta reveló que, por primera vez desde al menos 2024, a los chilenos les preocupa más la inflación que la seguridad y la migración. Es una dura advertencia para el presidente José Antonio Kast tras el aumento en los costos de los combustibles.

Casi el 43% de los encuestados dijo que los altos precios son uno de los principales problemas de Chile, frente al 15% en febrero, justo antes de la asunción de Kast, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News y publicada el jueves.

En contraste, los votantes que señalaron la seguridad como su principal preocupación bajaron a 33,8% desde 44,4% en el mismo período. Quienes mencionaron la migración cayeron a 10,4% desde 21,1%.

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Chile: el gobierno de Kast y un desgaste repentino

La encuesta indica el riesgo de que Kast pierda sintonía con los chilenos después de asumir el 11 de marzo con promesas de mano dura contra el crimen y la migración irregular. A los pocos días, debido a la guerra en Medio Oriente, autorizó la mayor alza en los precios de los combustibles desde al menos 1980. Funcionarios del Banco Central de Chile han adoptado un tono cada vez más firme sobre la inflación, y algunos economistas prevén alzas de tasas de interés este año.

A diferencia de otros países de la región, como Colombia y Brasil, que aún enfrentan inflación por encima de sus metas, la inflación a doce meses en Chile llegó en febrero al 2,4%, su menor nivel desde 2020. Sin embargo, con una economía que depende de la importación para la mayoría de sus combustibles, analistas ahora prevén que el alza en el crudo impulsará el IPC de Chile por encima del 4% este año.

El martes, la junta del BCCh advirtió que la guerra en Medio Oriente “se ha desarrollado de manera más adversa” de lo previsto y que el conflicto podría tener un impacto mayor al esperado en el crecimiento global y la inflación.

Los consumidores chilenos ya sienten la presión. Casi el 50% de los encuestados dijo que comprará menos bienes durables en el futuro, frente al 29,4% en febrero.

Apoyo a Kast

A pesar de las preocupaciones por los precios, el 53% de los encuestados dijo respaldar a Kast, mientras que casi el 46% lo desaprueba. Más de la mitad señaló que la situación económica de Chile mejorará en los próximos seis meses.

La encuesta también reveló que la corrupción supera a la inflación como el principal problema del país. Fue mencionada por el 47,7% de los encuestados.

El gobierno de Kast está apostando por un proyecto de ley clave que envió al Congreso este mes para reactivar la economía. Este incluye alrededor de 40 medidas, como recortes de impuestos corporativos, incentivos a la inversión y subsidios al empleo, y debiera ayudar, según el gobierno, a impulsar el crecimiento económico a cerca de 4% hacia el final de su mandato en 2030, frente al 2,5% previsto para 2025.

AtlasIntel encuestó a 4.029 personas en Chile entre el 24 y el 28 de abril, con un margen de error de más/menos 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.