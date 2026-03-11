José Antonio Kast, quien acaba de asumir este miércoles como el presidente más votado de la historia de Chile tras ganar el balotaje con el 55%, no está exento de polémicas.

El ultraconservador llegó a la presidencia en su tercer intento, tras postularse como candidato independiente en 2017, cuando logró el 7,9 % de los votos y quedó en cuarto lugar de las preferencias, apoyado por fuerzas cristianas y evangélicas, y luego en 2021, cuando ganó la primera vuelta con el 27,9% de los votos, pero perdió el balotaje a manos de Gabriel Boric.

Una foto cuestionada y un escudo sospechoso de filiación pinochetista

El 26 de febrero, a escasas dos semanas de la asunción, Kast enfrentó cuestionamientos por la foto oficial que presentó. La imagen fue cuestionada primero por aspectos técnicos como el encuadre deficiente, el traje arrugado, los brazos rígidos y la iluminación errónea. Sin embargo, el principal reproche se centró en la inclusión del escudo nacional en el centro de la banda presidencial, lo que derivó en una denuncia formal ante la Contraloría General de la República por presunto mal uso de ese símbolo: lo acusaban de usarlo como se hacía en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

El abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, presentó la denuncia argumentando que la banda viola el artículo 2° de la ley 2.597 de 1912, que establece que “la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la faja del borde inferior”, sin prever ornamentos adicionales como el escudo. Rendón señaló que ningún presidente desde la recuperación de la democracia incluyó ese elemento, y lo calificó como “un guiño evidente al dictador asesino y ladrón”, ya que solo Augusto Pinochet lo utilizó de manera similar. Solicitó a la Contraloría que ordene suspender la impresión y reproducción de la foto para evitar mal uso de recursos públicos.

Por su parte, el diputado humanista Tomás Hirsch respaldó la crítica al afirmar que Kast “mira las fotos que hay para atrás” y que el diseño representa “un guiño directo a lo que fue la dictadura”.

El equipo de Kast defendió la imagen a través de su vocera Mara Sedini, quien la describió como “una gran apuesta que muestra la identidad del presidente y también de lo que va a ser su gobierno, un gobierno de acción, un gobierno en movimiento, un presidente que camina hacia adelante”. Sedini argumentó que el escudo es “un símbolo patrio, un símbolo que nos pertenece a todos los chilenos” y citó usos históricos por presidentes como Montt, González Videla y Pedro Aguirre Cerda, presentándolo como una invitación a la unidad nacional. En ningún momento desmintió las referencias al pinochetismo.

El padre de Kast, militante nazi y soldado del ejército de Hitler

José Antonio Kast es el menor de diez hermanos. Su padre, Michael Martin Kast Schindele, nacido en Baviera, fue militante del partido nacional socialista alemán y soldado del ejército nazi. Tras la derrota nazi en la segunda guerra mundial, en 1947 usó una identidad falsa, durante el llamado proceso de "desnazificación"; incluso solicitó un "certificado de desnazificación" que fue rechazado por los oficiales.

Posteriormente se trasladó a la Argentina, y finalmente llegó a Chile en 1950, gracias a la ayuda del ex-oficial alemán en Chile Erik Wünsch, quien le ayudó a obtener la visa. Se asentó en Buin, en la Región Metropolitana de Santiago, y puso una fábrica de cecinas. Luego se expandió como empresario de bienes raíces.

Más tarde, Michael Kast se involucró en política. Cuando el dictador Augusto Pinochet llegó al poder, Michael Kast colaboró con el régimen. Se lo asocia a la Central Nacional de Informaciones, responsable del secuestro y desaparición de miles de ciudadanos chilenos.

