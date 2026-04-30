Apoyo a Sheinbaum cae en abril y crece el malestar por la economía

El índice de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum cayó a su nivel más bajo en abril, mientras que cerca de la mitad de los mexicanos evalúa la situación económica de mala, según una encuesta publicada el jueves.

Casi el 51% de los encuestados aprueba a Sheinbaum, lo que implica tres puntos menos que en marzo y unos 15 puntos por debajo de hace un año, según LatAm Pulse, un sondeo realizado por AtlasIntel para Bloomberg News. El respaldo a la líder de izquierda de México se ha mantenido por encima del 60% durante la mayor parte de su mandato, pero comenzó a descender por debajo de ese umbral a principios de este año.

Las razones de la desaprobación

Aunque sigue siendo una de las presidentas más populares de América Latina, cerca del 43% ahora dice desaprobar su gobierno ya que la percepción de corrupción persistente, así como las preocupaciones económicas y de seguridad, afectan su apoyo. Otras encuestas muestran índices de aprobación de Sheinbaum en torno al 70%.

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Poco menos de la mitad de los consultados describe la situación económica actual de México como mala, el 23% como normal y solo el 30% como buena. El crecimiento económico ha sido débil desde el mandato de su predecesor de izquierda, pese a sus esfuerzos por impulsar la inversión local y extranjera.

Según la encuesta, el 84% de los encuestados afirmó que los precios de los bienes en general han aumentado desde fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

Casi seis de cada diez encuestados (59%) consideran la corrupción como el principal problema de México, seguida por la delincuencia y el narcotráfico (39%) y la inflación (31%).

En materia de seguridad, Sheinbaum realizó esfuerzos de alto perfil para combatir el narcotráfico, incluida la muerte a manos de fuerzas de seguridad de Nemesio “El Mencho” Oseguera, quien lideraba el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. La mano derecha del capo también fue arrestado a principios de esta semana.

AtlasIntel encuestó a 2.948 personas en México entre el 24 y el 28 de abril. El sondeo tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2 puntos porcentuales.

LM