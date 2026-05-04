La actividad económica de Chile registra su primer avance mensual del año

La actividad económica de Chile registró en marzo el primer crecimiento mensual del año, según un informe publicado días después de que las autoridades monetarias advirtieran sobre un impacto más adverso de la guerra en Oriente Medio tanto en el crecimiento global como en la inflación.

El Imacec, una aproximación del producto interno bruto, subió un 0,3% frente a febrero, más que la mediana de las estimaciones de los analistas en una encuesta de Bloomberg de un 0,1%. La economía cayó un 0,1% frente al mismo mes del año anterior, informó el lunes el banco central.

Inflación se vuelve una de las principales preocupaciones en Chile

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Los responsables de la política monetaria en Chile se enfrentan a perspectivas de un aumento de la inflación y una menor actividad este año a medida que se prolonga el conflicto con Irán. El banco central mantuvo la semana pasada sin cambios los costos de endeudamiento y alertó sobre la posibilidad de que los precios del petróleo sigan altos por más tiempo. Mientras tanto, la administración del presidente José Antonio Kast intenta reavivar el optimismo al desbloquear proyectos de inversión paralizados e impulsar una legislación que incluye recortes del impuesto a las empresas y subsidios al empleo.

El comercio aumentó un 1,9% mensual en marzo, mientras que los servicios subieron un 0,4%, según el banco central. En cambio, la minería cayó un 0,8% en el mes y la industria retrocedió un 1,1%.

Se espera que la inflación anual se acelere al 4,3% en diciembre, frente al 2,8% registrado en marzo, según economistas encuestados en abril por la autoridad monetaria. Los analistas también recortaron al 2% su proyección para el producto interno bruto en 2026, desde el 2,5% previo.

La economía chilena recibió malas noticias la semana pasada, cuando la agencia nacional de estadísticas informó que el desempleo subió más de lo esperado en los tres meses hasta marzo y se ubicó en 8,9%, afectado por una pérdida de empleos formales. Los datos oficiales también mostraron una debilidad persistente en la industria y la manufactura.

Con las expectativas de inflación de corto plazo en alza, los banqueros centrales dijeron el martes que prestarán atención a los factores que podrían hacer que las presiones sobre los precios se propaguen por toda la economía. La economía de Chile es particularmente vulnerable a las oscilaciones de los costos globales del crudo, dado que importa casi todos sus combustibles.