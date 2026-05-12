El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, reclamó una "hoja de ruta" para eliminar las retenciones a las exportaciones del campo, a la vez que valoró el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei.

En su discurso en la apertura de Jonagro -el congreso anual de la entidad- y ante una audiencia compuesta por gobernadores, legisladores y miembros de la Mesa de Enlace, Castagnani destacó que “la Argentina atraviesa un proceso que no debe detenerse”.

En este sentido, brindó su respaldo a las políticas de ordenamiento del Estado, la modernización administrativa y, fundamentalmente, la búsqueda del equilibrio fiscal como pilar para la estabilidad macroeconómica.

El campo liquidó u$s2.495 millones en abril: 23% más que en marzo, pero 11% abajo de 2025

El reclamo por las retenciones

Sin embargo, el tono del discurso se volvió más exigente al abordar la presión tributaria que asfixia al campo. El titular de CRA trambién se refirió a los derechos de exportación, calificándolos como un obstáculo estructural que debe ser removido para liberar el potencial productivo del país.

“Las retenciones son un reclamo histórico e irrenunciable. Valoramos los esfuerzos realizados, pero necesitamos una hoja de ruta clara, previsible y definitiva hacia su eliminación total”, sentenció. Además de la carga nacional, Castagnani puso la lupa sobre las provincias, advirtiendo sobre el incremento de la presión impositiva en los distritos y reclamando una “Justicia más ágil, eficiente e independiente”.

Defensa de la Patagonia y las economías regionales

Uno de los pasajes más sentidos de su intervención fue la defensa de la identidad productiva de las provincias, con especial énfasis en el sur argentino. Castagnani cuestionó duramente las visiones que pretenden limitar la actividad económica bajo premisas que denominó como "ambientalismo extremo".

“La Patagonia no es un paisaje vacío para contemplar desde lejos. Tiene historia, cultura del trabajo y miles de familias que viven y producen en condiciones adversas”, expresó. El dirigente aseguró que la entidad no retrocederá ante lo que considera ataques ideológicos: “Vamos a defender a cada productor argentino frente a cualquier ataque injusto impulsado por intereses ideológicos o económicos ajenos a la realidad productiva del país”.

Institucionalidad y consenso

Para Castagnani, el camino hacia el desarrollo no se agota en la macroeconomía, sino que requiere de una base institucional sólida. Reivindicó el valor estratégico de organismos técnicos como el INTA, Senasa e INASE, al tiempo que exigió una Ley de Semillas "moderna, equilibrada y duradera" y obras de infraestructura urgentes.

Sobre la metodología política, marcó una diferencia con la polarización mediática: “Dialogar no es claudicar. Dialogar es entender que sin consensos no existen transformaciones profundas ni políticas sostenibles en el tiempo”.

Hacia el final, dejó un mensaje a los jóvenes ateneístas, afirmando que “el futuro no se espera, se construye”, y subrayó que la unidad de la Mesa de Enlace es la única garantía para defender a quienes producen en la Argentina.