El campo liquidó u$s2.495 millones en abril: 23% más intermensual, pero 11% abajo interanual

La liquidación de divisas del complejo agroexportador mostró señales dispares en abril del 2026. Con ingresos por u$s2.495 millones, las empresas del complejo agroindustrial oleaginoso-cerealero mostraron una mejora con respecto al mes pasado, pero una merma en la comparativa interanual, según indicaron desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

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En el cuarto mes de este año, la variación con respecto a marzo del 2026 mostró un alza en la del 23%. Sin embargo, al momento de trazar una comparación con respecto a abril del 2025, la merma fue de 11%.

Además, en el primer cuatrimestre de este año, el acumulado suma u$s7.667 millones, que comparado con el mismo periodo del 2025 significó un ingreso inferior del 11%.

Por otro lado, en el comunicado de CIARA-CEC detallaron que “el mes de abril se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros camiones de soja para procesamiento industrial y posterior exportación”.

Expectativas del primer cuatrimestre

La agroindustria argentina cerrará el primer cuatrimestre de 2026 marcando un nuevo récord de exportaciones, con embarques de 40 millones de toneladas (Mt) de granos y subproductos. Este número representa un incremento de 11% sobre el máximo anterior, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Este desempeño resulta particularmente disruptivo por el cambio de protagonistas. Mientras la soja suele predominar las terminales portuarias, este año el escenario es distinto.

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“En los últimos 26 años, el complejo soja nunca había tenido tan poca participación en los embarques agroindustriales del primer cuatrimestre como el presente año”, destaca la entidad rosarina.

Maíz: el motor de los 10 millones

El cereal se ha convertido en el gran sostén de la balanza comercial en este arranque de campaña. Los datos son elocuentes: entre marzo y abril se embarcarían 10,3 Mt de maíz, una cifra que supera en un 54% al primer bimestre de la campaña previa y se ubica 3,7 Mt por encima del promedio de los últimos cinco años.

El informe de la BCR subraya que este ritmo de despacho no tiene parangón en la historia reciente: “Nunca antes se habían superado las 5 Mt para un solo mes”, señala el documento, confirmando que el maíz es, hoy por hoy, el principal dinamizador de las divisas genuinas. Con una producción estimada en 67,6 Mt, el mercado interno ya ha comprometido negocios por el 35% de la cosecha total.

Los dólares del primer trimestre del año

En el primer trimestre del año, la agroindustria acumuló exportaciones por un valor total de u$s12.218 millones de , lo que representa un incremento del 15,5% (u$s1.642 millones adicionales) en comparación con el mismo periodo de 2025.

Solo en el mes de marzo, el sector exportó u$s4.734 millones, superando en u$s1.132 millones la cifra registrada en marzo del año anterior, lo que equivale a un salto interanual del 31,4% para dicho mes. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro liquidará u$s35.375 millones en 2026.

Tensión en el agro por las últimas semanas húmedas

El presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de Buenos Aires (CEDASABA), Diego Napolitano, analizó para Canal E un panorama de alta tensión para el agro argentino, con preocupación por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre fertilizantes, márgenes productivos ajustados y graves déficits en infraestructura rural.

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Diego Napolitano sostuvo que el ánimo del sector mantiene expectativas, aunque condicionado por factores climáticos y económicos. “Hoy te encontrás con un ánimo con muchas expectativas”, afirmó, aunque advirtió que, “las últimas semanas fueron muy húmedas, lo que retrasó muchísimo el tema de la cosecha”.

Uno de los principales focos de alarma pasa por la cosecha de soja y el costo de los insumos para la campaña fina, especialmente trigo. Según explicó, “hoy por hoy es el tema de la soja, hay que levantar lo que es la cosecha lo más rápido posible”, pero el problema central está en los fertilizantes.

Napolitano remarcó que, “la úrea aumentó desde que se desató el conflicto un 65% aproximadamente, y no tiene muchas ganas de bajar tampoco”, aunque destacó una señal de resistencia en precios: “Lo que notamos en las últimas dos semanas es que no está subiendo más”.

De qué manera impacta

El impacto económico, aseguró, es crítico. “Hoy por hoy el impacto es tan grande que no te lo resiste el Excel”, resumió. En el caso del trigo, advirtió que los números para empatar son exigentes: “El punto de inflexión tendría que estar en unos 5.500 y 6.000 kilos, lo cual es un montón”.

Sobre disponibilidad de insumos, el entrevistado evitó hablar de faltantes generalizados, aunque reconoció restricciones. “Lo que no encontramos como mala noticia es que falte producto”, dijo, pero matizó: “La disponibilidad va a estar acotada, va a estar tensionada”.

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Por último, el vinculó esta situación tanto al conflicto geopolítico como a problemas logísticos internacionales: “Este conflicto lo que desata son ese challenge que se produce en cómo traes esa mercadería desde China”.

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