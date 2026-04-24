Balance de las agroexportaciones: “El primer trimestre fue espectacular”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y se refirió a que las exportaciones del complejo agroindustrial argentino registraron un crecimiento del 15,5% en el primer trimestre de 2026, según datos del Consejo Agroindustrial Argentino.

“El primer trimestre, si miro los números, fue espectacular”, afirmó Germán Iturriza. Sin embargo, aclaró que ese resultado responde en gran parte a decisiones previas: “La medida de baja de derechos de exportación al cero fue tan contundente que todavía hoy siguen apareciendo números y estadísticas influenciadas”.

Cómo fue el desempeño de los distintos sectores

El salto exportador se explica, en buena medida, por el comportamiento de determinados complejos. En marzo, las ventas externas crecieron “un 31,4% interanual” y alcanzaron los “4.700 millones de dólares”, mientras que el acumulado trimestral mostró un incremento del “15%” frente a 2025. Pero no todos los productos siguieron la misma dinámica.

Al analizar en detalle, Iturriza explicó que el impulso provino de trigo, girasol y carne, mientras que el complejo sojero y el maíz mostraron un desempeño más débil. “Cuando vos mirás los números en detalle, decís, OK, vengo exportando récord trigo, vengo exportando récord girasol y se me cayó maíz y se me cayó soja”, señaló.

El panorama de la soja en materia exportadora

En el caso de la soja, el comportamiento responde a una estrategia comercial adoptada meses atrás: “Cuando se armó el negocio, se armó el momento de los derechos al cero, el complejo sojero trabajó una programación de embarques muy fuerte, y después no va a ser fuerte abril, mayo, junio, julio”.

Para el maíz, el contexto internacional jugó un rol clave. “Tenemos Estados Unidos exportando maíz como si no existiera mañana”, afirmó el entrevistado, y agregó que la política comercial norteamericana reconfiguró la demanda global: “Donald Trump generó acuerdos bilaterales e hizo que gran parte de la demanda global de maíz se incrementara fuertemente el volumen sobre Estados Unidos”.

Uno de los grandes protagonistas del trimestre fue el girasol. En este contexto, lo definió como “extraordinario lo que está sucediendo ahí”, impulsado por una mayor producción local, más de 6 millones de toneladas, y un contexto internacional favorable. “Estamos colocando nuestro girasol a Europa. Bulgaria está siendo el principal comprador”, destacó.