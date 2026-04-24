Seguridad jurídica y previsión: las claves para impulsar la venta de carne argentina al exterior

El coordinador de la Mesa de Carnes de Confederaciones Rurales Argentinas, Martín Rapetti, conversó con Canal E y se refirió a que las exportaciones de carne argentina atraviesan un momento de fuerte demanda internacional, con ventas que superaron los mil millones de dólares en el primer trimestre.

Martín Rapetti remarcó que la demanda internacional está sostenida, con fuerte presencia de mercados como China, además de Unión Europea, Israel y países árabes. También destacó la ampliación de la cuota estadounidense: “Teníamos 20.000 toneladas y ahora se han agregado estas 80.000”.

El nuevo precio de la cuota Hilton

Sobre los precios, aseguró que el contexto es favorable: “La cuota Hilton como nunca, llegó a estar hasta 22 mil dólares, hoy está entre 18 y 20 mil dólares, precios excelentes”.

Rapetti vinculó las dificultades del sector con pérdida de rodeo y ausencia de reglas estables. “Hoy hemos perdido 700.000 cabezas de vuelta y seguimos perdiendo”, advirtió.

Las necesidades del productor ganadero

Según explicó, la sequía y “toda política anti-productiva” afectaron la recuperación. También insistió en que la ganadería necesita previsibilidad por sus ciclos largos: “Necesitamos seguridad jurídica, previsión y el productor sabe lo que tiene que hacer, pero por supuesto necesita estímulos, necesita créditos”.

En esa línea, el entrevistado pidió una reforma tributaria y mejores condiciones para invertir: “Hoy las tasas están muy caras y también necesitamos la reforma laboral y una reforma fiscal”.

Asimismo, planteó que la carne vacuna dejó de ser un alimento barato. “Creo que la carne ya pasó a ser de un commodity a una specialty y lamentablemente no va a ser lo que era antiguamente la carne barata”, sostuvo.