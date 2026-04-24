Entre Ríos y la lucha contra la garrapata bovina: “Seguimos en el plan de erradicación”

El presidente de la Federación de Asociación Rurales, Sergio Dalcol, habló con Canal E y analizó que el avance de la garrapata bovina y los cambios en el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa generan preocupación en el sector ganadero.

Sobre la situación en Entre Ríos, Sergio Dalcol remarcó que, “Entre Ríos tiene un régimen que viene haciendo, digamos, nunca dejó de hacer una lucha activa” contra la garrapata bovina. Si bien reconoció un aumento de focos por cuestiones climáticas, aseguró: “Se tomó el toro por las astas y esos casos han bajado considerablemente y seguimos en el plan de erradicación”.

El panorama de la garrapata bovina en otras provincias

Asimismo, marcó diferencias con el escenario sanitario correntino. “Corrientes hace ya años que abandonó la lucha”, afirmó, y explicó que eso genera problemas en el ingreso de hacienda.

Uno de los principales focos está en las tropas rechazadas por presencia de parásitos. “Nosotros siempre con la premisa de que lo que principalmente cuidamos es evitar recibir tropas con garrapata”, sostuvo Dalcol.

Falta de control en los ganados que llegan

También describió fallas en controles de origen: “Las tropas salen revisadas de allá, cuando llegan a Entre Ríos se le encuentran garrapatas, por lo tanto, la tropa se devuelve origen”.

Sobre el daño económico, el entrevistado pidió tomar dimensión del problema: “Se tome un poquito de conciencia de lo que significa la pérdida, de lo que significa económica la presencia de la garrapata en los rodeos”.

Y explicó por qué ver una garrapata visible es apenas una señal mínima del problema real: “La gran población de la garrapata está en el suelo”, mientras “el animal viene a actuar como una especie de aspiradora que va juntando estos bichitos”.