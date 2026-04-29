Alta tensión en el agro: “Las últimas semanas fueron muy húmedas, lo que retrasó muchísimo el tema de la cosecha”

El presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de Buenos Aires (CEDASABA), Diego Napolitano, analizó para Canal E un panorama de alta tensión para el agro argentino, con preocupación por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre fertilizantes, márgenes productivos ajustados y graves déficits en infraestructura rural.

Diego Napolitano sostuvo que el ánimo del sector mantiene expectativas, aunque condicionado por factores climáticos y económicos. “Hoy te encontrás con un ánimo con muchas expectativas”, afirmó, aunque advirtió que, “las últimas semanas fueron muy húmedas, lo que retrasó muchísimo el tema de la cosecha”.

Complicaciones en la cosecha de trigo

Uno de los principales focos de alarma pasa por la cosecha de soja y el costo de los insumos para la campaña fina, especialmente trigo. Según explicó, “hoy por hoy es el tema de la soja, hay que levantar lo que es la cosecha lo más rápido posible”, pero el problema central está en los fertilizantes.

Napolitano remarcó que, “la úrea aumentó desde que se desató el conflicto un 65% aproximadamente, y no tiene muchas ganas de bajar tampoco”, aunque destacó una señal de resistencia en precios: “Lo que notamos en las últimas dos semanas es que no está subiendo más”.

Las implicancias del impacto económico

El impacto económico, aseguró, es crítico. “Hoy por hoy el impacto es tan grande que no te lo resiste el Excel”, resumió. En el caso del trigo, advirtió que los números para empatar son exigentes: “El punto de inflexión tendría que estar en unos 5.500 y 6.000 kilos, lo cual es un montón”.

Sobre disponibilidad de insumos, el entrevistado evitó hablar de faltantes generalizados, aunque reconoció restricciones. “Lo que no encontramos como mala noticia es que falte producto”, dijo, pero matizó: “La disponibilidad va a estar acotada, va a estar tensionada”.

Asimismo, vinculó esta situación tanto al conflicto geopolítico como a problemas logísticos internacionales: “Este conflicto lo que desata son ese challenge que se produce en cómo traes esa mercadería desde China”.