La industria aceitera y de biocombustibles cuestionó el paro de aceiteros del 18 de diciembre luego de que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) confirmara su adhesión al paro general de la CGT.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustible (CARBIO) difundieron un comunicado en el que expresaron su “sorpresa” y su rechazo a la decisión del gremio aceitero de sumarse a la huelga convocada para el jueves 18 de diciembre.

Según las entidades empresariales, la medida de fuerza carece de fundamentos laborales concretos y se produce en un contexto de negociación paritaria cerrada, que había garantizado un período de estabilidad en el sector.

Desde CIARA y CARBIO remarcaron que la industria y los sindicatos habían alcanzado un acuerdo que selló la paz social hasta mediados de 2026, sin que existan reclamos gremiales pendientes por resolver.

Rechazo empresario y advertencias legales

En ese marco, las cámaras sostuvieron que “no hay razones objetivas para decretar el paro” y plantearon que la convocatoria tendría un trasfondo ajeno a la actividad productiva del complejo oleaginoso.

Además, advirtieron que todo indica que la adhesión al paro general responde a “razones políticas” y no a conflictos específicos dentro de la industria aceitera o del sector de biocombustibles.

Frente a este escenario, las entidades empresariales anticiparon que avanzarán con “todas las medidas que establece la ley” ante el impacto que la paralización de actividades podría generar en el funcionamiento del sector.

La adhesión al paro de la CGT

El conflicto se activó luego de que la FTCIODyARA notificará formalmente a las cámaras empresarias su decisión de adherir a la movilización convocada por la CGT, que tendrá su principal concentración en Plaza de Mayo y réplicas en distintas localidades del país.

El sindicato dispuso un paro nacional de 24 horas para el 18 de diciembre, desde las 00:00 hasta las 24:00, con el objetivo de permitir la participación de trabajadores aceiteros y desmotadores en la protesta con movilización.

Desde el gremio señalaron que la medida busca garantizar que todos los afiliados puedan sumarse activamente a la jornada de protesta convocada a nivel nacional.

Los argumentos del gremio aceitero

En un comunicado propio, la FTCIODyARA justificó su decisión de denunciar el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que acusa de fortalecer la posición de las patronales y debilitar los derechos de los trabajadores.

Según el sindicato, la iniciativa oficial contiene distintos niveles de ataque, entre ellos cambios en la negociación colectiva, restricciones al derecho de huelga y modificaciones en la legislación laboral que, a su entender, afectan las condiciones de trabajo y organización sindical.

Por último, el gremio también advirtió sobre la creación de nuevas herramientas laborales y cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que, según su postura, buscan disciplinar a los trabajadores y reducir derechos históricos en el ámbito laboral.

GZ / lr