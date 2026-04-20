Exceso hídrico en el agro: “Empiezan a haber problemas tanto en los rendimientos como en la calidad”

La ingeniera agrónoma de la Bolsa de Comercio de Rosario, Marina Barletta, advirtió en Canal E por demoras críticas en la cosecha y alertó sobre impactos en rindes y calidad.

“Fíjate que en todo abril acá en la región núcleo suele llover 100 milímetros, entre 90 y 100 milímetros. Y ya en los primeros 15 días del mes ya habíamos superado ese milimetraje”, detalló Marina Barletta.

Problemas en los rendimientos de la cosecha

El exceso hídrico no solo frena las tareas, sino que empieza a deteriorar la producción. “La soja de primera ya está lista para cosecharse y, bueno, ante esta demora la verdad que empiezan a haber problemas tanto en los rendimientos como en la calidad”, explicó.

Entre los principales daños, Barletta enumeró: “Las chauchas se empiezan a abrir y ahí tenemos pérdida de granos, o sea, pérdida de rinde”. A esto se suman problemas sanitarios y de calidad: “Los productores están reportando que hay mucha cantidad de granos verdes, rebrotes de las plantas, o incluso tenemos poliar”.

La humedad de los suelos se potencia con los excesos hídricos

La situación se agrava por las condiciones ambientales: “Estamos teniendo estas recurrencias de lluvias que se suman a una alta humedad ambiental, se suman también al rocío nocturno y la verdad que esto no permite, no deja que se sequen los suelos”.

El impacto ya se refleja en los números de avance de cosecha. “Tenemos un avance de cosecha de un 25% de la soja de primera cada razón núcleo, cuando el promedio de las últimas 5 casas variantes había sido de un 55%”, indicó la entrevistada.

Pese a las dificultades actuales, destacó que los rindes vienen sorprendiendo positivamente. “La verdad que estamos, están sorprendiendo los puntos de rinde muy buenos”, señaló.