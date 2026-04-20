Crisis en restaurantes: cómo se reinventa el sector gastronómico

El sector gastronómico atraviesa un momento crítico en la Argentina, marcado por la caída del consumo y la necesidad de reconvertir los modelos de negocio. En diálogo con Canal E, el empresario gastronómico y titular de Siete Ríos, Cristopher Cernetti, describió el complejo escenario que enfrentan los restaurantes y las estrategias que adoptan para sostener la actividad.

En un contexto donde los ingresos de los consumidores se ajustan, el rubro deja de ser prioritario. La respuesta del sector, según explicó, pasa por adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del mercado.

Caída del consumo y cambio en los hábitos

Cernetti fue contundente al describir la situación actual. "La verdad es que el consumo ha bajado muchísimo, y nosotros no somos la prioridad de la gente", afirmó.

En ese sentido, explicó que los clientes optan por reducir gastos vinculados al ocio y la gastronomía. "La gente elige gastar un poco menos", señaló, lo que impacta directamente en la actividad de los restaurantes.

Estrategias para sostener el negocio

Frente a este escenario, los establecimientos buscan alternativas para sostener la demanda. Entre las principales herramientas aparecen los menúes ejecutivos, los platos del día y la organización de eventos.

El empresario explicó que esta diversificación resulta clave para mantener el flujo de clientes. "Venimos trabajando con menú ejecutivo, platos del día y distintos tipos de eventos, logramos que funcione un poco mejor", detalló.

El auge de las viandas y productos accesibles

Una de las tendencias más marcadas es el crecimiento del sistema de viandas, orientado a ofrecer opciones más económicas. "Hoy se está encarando mucho lo que es un sistema de viandas para las empresas", indicó.

En ese sentido, precisó que los precios se adaptan a la demanda actual. "Tenemos viandas que valen de 8 mil a 12 mil pesos, y hoy el cliente elige más eso", explicó, evidenciando un cambio en el consumo hacia alternativas más accesibles.

Menores márgenes y ajuste de costos

Otro de los puntos críticos es la rentabilidad del sector. Según Cernetti, los márgenes actuales están lejos de los niveles de años anteriores. "Los márgenes de ganancias son mucho menores a lo que eran hace 4 o 5 años", advirtió.

Ante este panorama, los empresarios optan por priorizar la continuidad del negocio. "Tenés que tratar de ganar un poco menos para trabajar", resumió.

Adaptación constante en un mercado saturado

En cuanto a oportunidades, el empresario consideró que el mercado gastronómico en Buenos Aires se encuentra altamente desarrollado. "Creo que acá en Buenos Aires está todo", sostuvo.

Sin embargo, destacó la importancia de innovar dentro del propio negocio. En su caso, incorporó nuevas propuestas para atraer clientes. "Hacemos una propuesta de bar de vino dentro del restaurante, como para generar algo más", explicó.

El testimonio de Cernetti refleja un sector en plena transformación, donde la capacidad de adaptación y la creatividad resultan determinantes para sobrevivir en un contexto económico adverso.