Mariano Gorodisch: “Ahora que están bajando fuerte las tasas pasivas también están empezando a bajar las tasas de los préstamos”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, analizó que la suba de la morosidad en el sistema financiero argentino encendió alertas y aceleró medidas tanto del sector bancario como del Gobierno.

Mariano Gorodisch resaltó que el punto de partida es un deterioro significativo en la capacidad de pago: “La noticia es la morosidad récord en el sistema financiero, tanto en lo que es individuos que son préstamos personales y financiación con tarjeta de crédito, como a nivel de empresas”.

Cuál es el balance bancario de la morosidad

Este fenómeno impacta directamente en los balances bancarios, ya que obliga a aumentar previsiones. “Bajar la mora por la previsión que tienen que tener los bancos en sus balances, plata que billones de pesos que si no los pudieran estar invirtiendo en bonos del Tesoro o en otros activos que tienen que provisionar a nivel de proporcionalmente a la mora”, planteó.

Frente a este escenario, Gorodisch mencionó que la principal herramienta es la reestructuración de deudas: “Están saliendo a refinanciar las deudas, no sólo los préstamos personales de todos los morosos, sino también los que tienen deuda de más de 90 días con la tarjeta de crédito”.

El nuevo enfoque en la estrategia de los bancos

El Banco Nación lidera esta estrategia con un enfoque amplio. “A todos los empleados públicos que tienen niveles de morosidad, es primero estirar los plazos, darle más plazo, incluso en algunos casos con algunos meses de gracia, y además lo otro es bajar la tasa”.

En paralelo, el entrevistado manifestó que el sistema financiero acompaña con una reducción del costo del crédito: “Están bajando la tasa a niveles mínimos, a niveles de UVA, una tasa del 40%”.

Asimismo, remarcó que esta dinámica responde al cambio en el ciclo financiero: “La morosidad se dio a partir de la suba de tasas que habías tenido el año pasado, ahora que están bajando fuerte las tasas pasivas también están empezando a bajar las tasas de los préstamos”.