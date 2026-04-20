Según un experimentado operador bursátil, “es un momento interesante” para liberar el cepo

Con el fin de analizar el escenario financiero actual, marcado por la baja de tasas, la refinanciación de deudas por parte de los bancos y un mercado cambiario con escasa volatilidad, este medio se comunicó con el operador de PR Cambios, Gustavo Quintana.

Gustavo Quintana explicó que la estrategia de los bancos de refinanciar deudas responde directamente al cambio en las condiciones financieras: “Es una consecuencia lógica de la situación en general. Los bancos tratan de disminuir la morosidad refinanciando deuda, aprovechando el nivel de baja de interés que hay ahora”.

Las razones detrás de la estabilidad en el dólar

Respecto al mercado cambiario, describió un escenario de estabilidad con tendencia a la baja en el tipo de cambio mayorista. “Estamos en mínimos, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con el nivel de ingresos que hay en el mercado, el escaso nivel de demanda que hay”, planteó.

En ese sentido, Quintana destacó el rol del sector agroexportador, aunque advirtió que factores climáticos están demorando el ingreso pleno de divisas: “Hay fuertes ingresos del sector agroexportador, y eso que todavía no comenzó pleno soja porque hay problemas logísticos derivados de factores climáticos”.

Persiste la tranquilidad en el mercado

Aún así, remarcó que el mercado se mantiene calmo. “En general, el mercado sigue presentando una situación así de tranquilidad, con poca demanda, mucho ingreso, y un poco aislado del fenómeno internacional”.

Sobre la evolución inmediata, el entrevistado anticipó pocos cambios en la dinámica del dólar: “Hoy todavía el mercado recién comienza, no hay precios como para operar, la pantalla se muestra sin operaciones, pero no creo que pase mucho”.

Sobre la política económica, reconoció que algunos analistas sugieren flexibilizar las restricciones. “Seguramente las autoridades económicas tendrán sus razones para no flexibilizar más el cepo cambiario, pero yo diría que es un momento interesante”.