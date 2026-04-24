Exportaciones del campo marcarán un nuevo récord en el primer cuatrimestre

La agroindustria argentina cerrará el primer cuatrimestre de 2026 marcando un nuevo récord de exportaciones, con embarques de 40 millones de toneladas (Mt) de granos y subproductos.

Este número representa un incremento de 11% sobre el máximo anterior, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Este desempeño resulta particularmente disruptivo por el cambio de protagonistas. Mientras la soja suele predominar las terminales portuarias, este año el escenario es distinto.

A pesar del clima a favor, proyectan una caída en la siembra de trigo por aumentos en insumos

“En los últimos 26 años, el complejo soja nunca había tenido tan poca participación en los embarques agroindustriales del primer cuatrimestre como el presente año”, destaca la entidad rosarina.

Maíz: el motor de los 10 millones

El cereal se ha convertido en el gran sostén de la balanza comercial en este arranque de campaña. Los datos son elocuentes: entre marzo y abril se embarcarían 10,3 Mt de maíz, una cifra que supera en un 54% al primer bimestre de la campaña previa y se ubica 3,7 Mt por encima del promedio de los últimos cinco años.

El informe de la BCR subraya que este ritmo de despacho no tiene parangón en la historia reciente: “Nunca antes se habían superado las 5 Mt para un solo mes”, señala el documento, confirmando que el maíz es, hoy por hoy, el principal dinamizador de las divisas genuinas. Con una producción estimada en 67,6 Mt, el mercado interno ya ha comprometido negocios por el 35% de la cosecha total.

El gran salto del girasol

Si el maíz destaca por volumen, el girasol lo hace por su irrupción estratégica en el mercado global. Con una producción récord estimada por la Secretaría de Agricultura (SAGyP) en 7,3 Mt, la exportación de semilla en bruto ha dado un salto inesperado, acercándose al millón de toneladas en apenas cuatro meses.

El fenómeno responde a una "tormenta perfecta" en el mercado internacional: la caída de la producción en Ucrania y los problemas climáticos en la Unión Europea. “Argentina suministró el 30,6% de las importaciones de semillas de girasol de la UE, cuando el año pasado el share a esta altura era de 1%”, explica la BCR.

Los destinos principales han sido Bulgaria y Rumania. En el caso búlgaro, la industria local debió importar de urgencia para suplir su propia caída productiva, mientras que en Rumania la competitividad del grano argentino —incluso pagando fletes— resulta imbatible frente a los altos precios del aceite en el Viejo Continente. Actualmente, el girasol argentino representa el 13% de la producción global, el nivel más alto en un lustro.

Precios y perspectivas

A pesar de la presión de cosecha, los precios del maíz han encontrado un piso y comienzan a recuperarse. El valor FOB argentino subió más de US$ 15 por tonelada desde principios de año, traccionado por la escasez de oferta en Estados Unidos y las limitaciones de Ucrania.

“Las cotizaciones disponibles por maíz se recuperaron significativamente luego de tocar mínimos a fines de marzo y es la soja la cuál ahora está sintiendo el rigor de la presión de cosecha”, concluye el informe.

Los dólares del primer trimestre del año

En el primer trimestre del año, la agroindustria acumuló exportaciones por un valor total de US$ 12.218 millones de , lo que representa un incremento del 15,5% (US$ 1.642 millones adicionales) en comparación con el mismo periodo de 2025.

Solo en el mes de marzo, el sector exportó US$ 4.734 millones, superando en US$ 1.132 millones la cifra registrada en marzo del año anterior, lo que equivale a un salto interanual del 31,4% para dicho mes.

La BCR estima que el agro liquidará US$ 35.375 millones en 2026.

LM