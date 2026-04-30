Crisis en el negocio de los insumos agropecuarios: “El desafío no es crecer, sino no desaparecer”

El negocio de los insumos agropecuarios atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Con márgenes ajustados, costos en alza y mayor riesgo financiero, el sector enfrenta un escenario que obliga a redefinir estrategias. En este contexto, este medio se comunicó con la especialista en finanzas agropecuarias, Mónica Ortolani.

“El desafío no es crecer, sino es no desaparecer”, afirmó Mónica Ortolani, en una definición que sintetiza el clima actual dentro de la cadena productiva.

Sobre oferta en el mercado de insumos agropecuarios

Según detalló, el problema central es estructural: “Hoy el mercado de insumos es un eslabón del agro que está sobre ofertado”. En ese contexto, explicó que, “la realidad es que hay más oferta que demanda” y que esto deriva en “márgenes hoy son muy finitos, muy chiquitos”.

A este escenario se suman factores macroeconómicos y operativos. Ortolani señaló que, “están afectando los fletes, el aumento del gasoil” y también “un retraso en el tipo de cambio que también hace más pesado los costos en pesos”.

La involucración del proveedor en el financiamiento

Uno de los puntos más críticos es el financiamiento: “El proveedor de insumos es quien financia 67 dólares cada 100 que necesita el productor para invertir en cada campaña”. En este contexto, advirtió que, “ante márgenes más chiquitos tenemos que aprender a decir no”.

La entrevistada aseveró que, “el productor está en niveles de pérdida”, lo que impacta directamente en la cadena de pagos. “¿Quién va a financiar pérdidas?”, planteó, al tiempo que remarcó que los problemas de cobrabilidad ya están vinculados a la baja rentabilidad del agro.

Frente a este escenario, el modelo tradicional del distribuidor está mutando. En este contexto, explicó que, “hoy el sector comercial, más que vender insumos, hoy tiene que ayudar al productor en la gestión”.