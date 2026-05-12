A cuánto cerró el dólar hoy, martes 12 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 12 de mayo

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy martes 12 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 12 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.

Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 12 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 12 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.422,40 para la compra y $1.424,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 12 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 12 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 12 de mayo a $1.478,50 para la compra y $1.479,20 para la venta.

Desafío a la marcha universitaria: el Gobierno recortó ayer más de 100 mil millones en ciencia y educación

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 12 de mayo en $1.478,50 para la compra y $1.478,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 12 de mayo a $1.826,50 como referencia de dólar.

Hernán Gil Forleo sobre el riesgo país: “Argentina podría bajar otros 100 puntos básicos”

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 505 puntos básicos este martes 12 de mayo.