El INDEC publicará este jueves 14 de mayo la inflación de abril, un dato central para el Gobierno después del 3,4% registrado en marzo. Las estimaciones privadas anticipan una desaceleración y ubican el IPC del cuarto mes del año entre 2,6% y 2,9%. El alivio estaría explicado por una menor presión de alimentos, la estabilidad del dólar y una demanda todavía débil, aunque el interrogante pasa por saber si esa baja alcanza para consolidar un nuevo sendero de desinflación.

La inflación de abril fue del 2,6% según el mercado, que no prevé una baja inmediata del IPC

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central también apunta en esa dirección. En el informe de abril, los participantes del REM estimaron una inflación mensual de 2,6%, mientras que el Top 10 de analistas la ubicó en 2,7%. Para la inflación núcleo, que excluye regulados y estacionales, la proyección fue de 2,6% mensual.

La Ciudad y los trabajadores ya marcaron una señal de desaceleración

Los datos previos publicados en los últimos días refuerzan la expectativa de una baja en el índice nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de abril fue de 2,5%, por debajo del 3% de marzo. El IPC porteño acumuló 11,6% en los primeros cuatro meses del año y 32,4% interanual, según el Instituto de Estadística y Censos de CABA.

La inflación de CABA fue de 2,5% en abril y anticipa una baja

Sin embargo, la composición del dato porteño mostró que la desaceleración no fue pareja. Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,4%, por debajo del promedio, pero Transporte trepó 5,4% por el impacto de combustibles, pasajes aéreos y colectivo urbano. Los precios regulados también siguieron por encima del nivel general, con una suba de 3,3%.

La inflación de los trabajadores también mostró una baja en abril. Según el Instituto de Estadística de los Trabajadores de la UMET y el Centro para la Concertación y el Desarrollo, el índice fue de 2,4%, nueve décimas menos que en marzo y el registro mensual más bajo desde octubre de 2025.

Aun así, el informe marcó una inflación interanual de 31,6% y un acumulado de 11,6% en el primer cuatrimestre.

Esta medición también mostró, al igual que la baja en CABA, que el descenso del índice general no fue uniforme entre todos los rubros. Las divisiones con precios regulados por el Estado continúan presionando al alza. El rubro de "Transporte" lideró las subas mensuales con un incremento del 6,2%, impulsado fuertemente por los pasajes de avión (+14,5%) y las naftas (+8,3%), estas últimas afectadas por el valor del crudo internacional.

El desafío ya no es sólo bajar del 3%, sino romper el 2%

Para el Gobierno, un IPC de abril por debajo del 3% permitiría mostrar que el salto de marzo no se transformó en una nueva aceleración sostenida.

Pero el problema de fondo es más exigente. El mercado empieza a mirar cuándo la inflación podrá perforar de forma estable el 2% mensual, algo que todavía aparece condicionado por tarifas, combustibles, prepagas, transporte y otros precios regulados.

La foto de abril puede traer alivio, pero no despeja la película de mayo. Si los regulados vuelven a empujar por encima del promedio, la baja del IPC podría quedar más asociada a alimentos contenidos y consumo débil que a una desinflación consolidada. Esa será la lectura económica y política del dato que difundirá el INDEC.

La inflación sube en el mundo: alerta en Washington

El costo de vida en Estados Unidos rompió todas las proyecciones en abril. La inflación interanual alcanzó el 3,8% y marcó su mayor avance desde mayo de 2023. El conflicto bélico en Medio Oriente es el gran responsable de este desajuste. Tal como señala Ignacio Morales de Wise Capital en su reporte de mercados, "los precios de la energía volvieron a ser el motor de las subas ante la crisis de suministro global. La nafta voló un 28,4% respecto al año pasado. El fueloil sufrió un alza alarmante superior al 54%. Más allá de los surtidores, la inflación núcleo también dio una sorpresa amarga al situarse en 2,8%" recordó.

Para Morales, "la noticia cae en un momento de transición política y monetaria clave. Kevin Warsh, el elegido de Trump, asumirá este viernes la jefatura de la Reserva Federal en reemplazo de Jerome Powell. Los inversores ya borraron de su agenda cualquier posibilidad de un recorte de tasas para este año. El temor ahora es el opuesto: un posible endurecimiento del crédito para frenar la inercia. La economía global contiene el aliento ante un dólar que promete mantenerse caro por más tiempo"; aseguró el analista de mercados..

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