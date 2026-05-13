La inflación de los trabajadores desaceleró en abril y marcó 2,4%

La inflación de los trabajadores argentinos registró 2,4% en abril y marcó una caída de nueve décimas respecto al pico de marzo y se consolida como el registro mensual más bajo desde octubre del 2025, de acuerdo con un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).

A pesar de este alivio estadístico en el índice general, el panorama interanual sigue mostrando una dinámica preocupante: la variación se ubicó en el 31,6%, acumulando un 11,6% en el primer cuatrimestre del año. El informe advierte que, aunque la inflación mensual bajó, persiste una leve aceleración en la comparación interanual desde finales del año pasado.

Este jueves 14 de mayo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicará el Índice de Precios al Consumidor general correspondiente al cuarto mes de 2026.

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El peso de los regulados

El descenso del índice general no fue uniforme entre todos los rubros. Las divisiones con precios regulados por el Estado continúan presionando al alza. El rubro de "Transporte" lideró las subas mensuales con un incremento del 6,2%, impulsado fuertemente por los pasajes de avión (+14,5%) y las naftas (+8,3%), estas últimas afectadas por el valor del crudo internacional.

Sobre este punto, Nicolás Trotta, director ejecutivo del CCD, advirtió sobre el impacto negativo de las políticas fiscales: “Desde que asumió Javier Milei el transporte público subió 996%, seguido de energía con 591% en promedio. Esta es la razón por la cual, pese a la relativa estabilidad cambiaria, el ingreso de las familias se reduce, impactando negativamente en el consumo y la actividad”.

En la vereda opuesta, el rubro de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" mostró una suba de apenas el 1,2%. Esta moderación fue posible gracias a la caída estacional en el precio de las frutas (-4,3%) y, fundamentalmente, a la desaceleración en el precio de las carnes (0,3%).

Un alivio económico que podría ser temporal

Para los especialistas, la desaceleración actual responde a factores coyunturales que podrían revertirse. Trotta subrayó que la baja se debió "en parte por el estancamiento del tipo de cambio y en parte por suerte" en el precio de la carne, pero alertó que la política oficial sugiere que este alivio será temporal debido a los futuros aumentos de tarifas.

Por su parte, Fabián Amico, coordinador del IET, ofreció una visión técnica sobre la composición del índice de abril: “El registro de 2,4% de abril revela una baja de la inflación mensual, pero es el resultado promedio de fuerzas opuestas. La baja abrupta del precio de la carne enmascara la suba de otros ítems, especialmente de las tarifas. Vemos que los principales precios regulados subieron bien por encima del promedio general”.

El informe del IET también pone la lupa sobre cómo afecta la inflación a los distintos estratos sociales. En abril, el impacto fue más severo para los hogares con jefe de hogar no asalariado (2,6%) y para los inquilinos (2,5%). En contraste, los hogares con jefe jubilado (2,19%) enfrentaron una presión ligeramente menor.

En términos de ingresos, el decil más alto enfrentó una inflación del 2,55%, comparado con el 2,03% del decil más bajo.

LM CP