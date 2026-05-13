Emilse Córdoba sobre la volatilidad financiera: “Es un buen momento para estar líquidos”

La tensión geopolítica internacional, la relación entre Estados Unidos y China y las señales de la economía argentina mantienen en alerta a los mercados financieros. En ese contexto, Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, aseguró que el escenario actual exige prudencia y una mirada estratégica sobre las inversiones.

“Expectativas, ¿no? Todo lo que hay, la verdad, es que en el mercado por el momento es la espera de esta expectativa para ver cómo van a resultar estas reuniones”, expresó la especialista al referirse al clima internacional y a la atención puesta sobre las negociaciones entre las principales potencias económicas.

La directora de Bell Investment explicó que Argentina atraviesa un período de “espera” luego del fuerte impulso que tuvieron los activos locales tras las elecciones de medio término. “Argentina viene como en una temperatura de espera”, afirmó, al remarcar que el mercado aún busca señales concretas para retomar una tendencia alcista.

La economía real y el desafío de sostener la mejora

Córdoba sostuvo que, si bien algunos indicadores macroeconómicos muestran mejoras, el gran desafío es que esos avances se reflejen en la vida cotidiana. “Esto no es una foto, esto es un video. Esto se mueve, está en movimiento, tiene vida”, señaló al analizar la acumulación de reservas y la desaceleración inflacionaria.

En ese sentido, explicó que el inversor ya no mira únicamente variables financieras, sino también el impacto social y económico de las medidas oficiales. “Lo que está faltando es que toda esta sensación de mejora que analizamos dentro del mercado de capitales pueda llegar a la calle”, destacó.

Además, remarcó que hoy las principales preocupaciones de la sociedad pasan por los salarios, la estabilidad laboral y la inflación. “La gente de a pie está mirando salarios, vuelve a mirar inflación y también cuál es la expectativa para su puesto de trabajo”, agregó.

Selectividad y liquidez: las claves para invertir

Frente al comportamiento dispar de los activos argentinos, la analista recomendó mantener una cartera diversificada y actuar con mayor cautela. “Es un momento para ser sumamente selectivos dentro de nuestra cartera de inversiones”, aseguró.

La especialista explicó que ya no todos los sectores reaccionan de la misma manera y que el mercado dejó atrás la etapa en la que “todo subía”. Por eso, consideró fundamental analizar cada activo en detalle y no quedarse únicamente con inversiones locales.

“Me parece que es un buen momento para estar líquidos”, sostuvo Córdoba, quien además sugirió tomar ganancias en aquellos activos que tuvieron fuertes subas en los últimos meses.

También destacó la importancia de diversificar en monedas y mercados internacionales mediante CEDEARs y activos extranjeros. “Empezar a diversificar hoy en día mucho más es la clave”, afirmó.

Finalmente, advirtió sobre las valuaciones de las grandes tecnológicas estadounidenses. “Las big tech están completamente sobrepasadas en sus precios”, concluyó, al anticipar posibles correcciones en Wall Street.