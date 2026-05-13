Patricio Giusto sobre la cumbre entre Trump y Xi Jinping: “Este encuentro puede salir muy bien o muy mal”

La esperada reunión entre Donald Trump y Xi Jinping aparece como uno de los encuentros diplomáticos más relevantes del año. Según explicó el analista internacional, Patricio Giusto, las negociaciones llegan atravesadas por la tensión comercial entre Estados Unidos y China, pero también por el impacto internacional de la guerra en Irán.

El especialista sostuvo que la cumbre “puede salir muy bien o incluso nos podemos ir al otro extremo de que salga muy mal”, debido a que ambos países intentan avanzar en un acuerdo comercial estratégico mientras crecen las diferencias geopolíticas.

“Ambas partes habían logrado principios de acuerdo en temas importantes como compras agrícolas, exportaciones de tierras raras y liberación de ventas de semiconductores”, destacó Justo, aunque remarcó que el conflicto en Medio Oriente alteró el escenario previsto.

La guerra en Irán condiciona la negociación

Para el analista, la guerra en Irán se convirtió en un factor central dentro de la discusión bilateral. En ese sentido, explicó que Washington buscará que Beijing adopte una postura más activa para moderar la posición iraní. “Es muy probable que haya una presión renovada de Trump para que China ayude a Estados Unidos a ablandar la posición de Irán”, afirmó.

Giusto señaló que Trump llega debilitado políticamente a la reunión y que uno de sus principales objetivos será cerrar acuerdos económicos favorables para Estados Unidos. Entre ellos, mencionó el incremento de compras agrícolas por parte de China y mayores facilidades para empresas estadounidenses. “Si se firma un acuerdo comercial, eso ya va a ser un logro muy importante en este contexto”, subrayó.

Del lado chino, Xi Jinping buscará garantizar el acceso a tecnología clave y consolidar su posición respecto de Taiwán. El analista recordó que la presencia de directivos de empresas tecnológicas estadounidenses en la delegación norteamericana refleja la importancia estratégica de los semiconductores.

Taiwán, semiconductores y el nuevo orden global

Giusto explicó que China pretende obtener señales concretas de Washington sobre la política de “una sola China” y eventuales límites al apoyo militar estadounidense a Taiwán. Sin embargo, advirtió que las diferencias entre ambos líderes siguen siendo profundas. “El problema es que van a hablar de cosas distintas y va a haber posiciones distintas”, señaló.

En paralelo, remarcó que el resultado de la reunión podría redefinir alianzas internacionales y generar impacto inmediato en los mercados financieros.

Según el especialista, si China accede a participar más activamente en una mediación sobre Irán, podría abrirse una instancia de mayor estabilidad global. Aun así, se mostró cauteloso respecto de esa posibilidad. “China quiere que termine la guerra, pero no lo va a hacer en los términos de Trump”, concluyó.